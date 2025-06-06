Напомним, прошлым летом Кызайбай, выступая в весовой категории до 50 кг, стала также и триумфатором летних Олимпийских игр в Париже. Когда она отправлялась во Францию, некоторые скептики выговаривали: едет, как и Елдос Сметов (ставший впоследствии олимпийским чемпионом в дзюдо), туристом. Но сама Назым думала по-другому. За ее плечами уже был большой практический опыт. Она к тому времени дважды завоевывала золотые медали чемпионата мира. Правда, эти значимые в ее биогра­фии события, произошли еще в 2014 и 2016 годах.

С тех пор много воды утекло. В последнее время спортсменка особых заслуг в боксе не имела. Поэтому на отборочные соревнования отправлялась ее более молодая соперница Алуа Балкибекова, которая свои схватки проигрывала, а потому тренеры решили на последний лицензионный турнир в Таиланде повезти именно Назым. К тому же Кызайбай еще и выиграла очный спарринг у Балкибековой. И в этой азиатской стране воспитанница спортшколы в микрорайоне «Шанырак» добыла путевку в олимпийский Париж...

Первые три боя в столице Франции ей удались. Она раздельным решением судей выиграла у итальянки Джорданы Соррентино. Потом не оставила никаких шансов на успех колумбийке Виктории Валенсии, которая являлась призером прошлых стартов четырехлетия. И за выход в финал встретилась с чемпионкой мира китанкой У Ю. Представительница Поднебесной была сильнее – 4:1. Кстати, китаянка отпраздновала победу и в финале. А наша спортсменка довольствовалась бронзовой наградой. Можно сказать, на закате своей карьеры «хлопнула дверью». И, как оказалось, не в последний раз. На прошедшем в марте этого года чемпионате мира она в третий раз стала победительницей. Причем все бои выиграла уверенно. И по приезде домой Назым Кызайбай заявила: «Теперь моей мечтой является победа на Олимпийских играх в Лос-Анжелесе».

Мы попросили прокомментировать это высказывание ее бывшего тренера Жумабека Омурзакова, с которым она добилась больших успехов на ринге, в частности, с ним и выиграла первые два чемпионата мира.

– Смелое заявление, – сказал ее бывший тренер. – Значит, она верит в свои силы, в свои возможности. Это похвально! Я знаю ее с того момента, когда она пришла учиться в республиканскую спортивную школу, что в микрорайоне «Шанырак». Ко мне ее привел один знакомый. Он сказал: «Зачисляй на учебу, не пожалеешь. У нее железный характер. Если ставит цель, не успокоится, пока не добьется своего».

Тогда Жумабек узнал, что семья Кызайбай живет в пригороде Алматы в селе Николаевка, сейчас это город Алатау. На базаре ее увидел какой-то мужик и бросил реплику: «У тебя походка, как у боксера. Приходи в зал, попробуем…» И почему-то эти слова незнакомца глубоко запали в душу девушки. В тот же день она отправилась в спортзал записываться в секцию. С тех пор «заболела» этим видом спорта. Решила идти дальше. Как потом признавалась сама Назым, бросить бокс отговаривали ее родные и близкие. Не женское это, мол, дело. Но она выбрала свою судьбу. Решила жизнь связать со спортом.

Даже одноклассники замечали рвение девушки в боксе. Она ­быстро схватывала приемы, старалась не пропускать ни одной тренировки. И сама напросилась на соревнования, которые про­шли тут же в спортивном зале интерната, через несколько дней после зачисления ее в спортшколу. И сразу стала победительницей. Правда, выиграла свои поединки на характере. О мастерстве и речи не было. А потом пришли победы на взрослом ринге. В 16 лет впервые стала чемпионкой республики. Так Назым попала в состав сборной РК. И первые годы стали лучшими в спортивной карьере девушки. Она три года не знала поражений. Выиграла два чемпионата мира. «И что примечательно, – рассказывал несколько лет тому назад тот же Омурзаков, – берет она не только характером, но и тактической гибкостью».

Назым сегодня уже за тридцать. Но девушка и не думает завершать спортивную карьеру. Она мечтает о победе на следующих Олимпийских играх. Пожелаем ей успехов.