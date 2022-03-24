Федерация тяжелой атлетики Казахстана сделала официальное заявление по лишению казахстанского атлета Нижата Рахимова золотой медали Олимпийских игр 2016 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ФТА.

22 марта 2022 года антидопинговый департамент Спортивного арбитражного суда (CAS) вынес решение о деле казахстанского атлета Нижата Рахимова по итогам слушания, которое проходило в августе 2021 года. Тяжелоатлет Нижат Рахимов признан виновным в использовании запрещенного метода и дисквалифицирован на восемь лет с 18 января 2021 года с аннулированием спортивных результатов с 15 марта 2016 года (дата забора первой «спорной» пробы).

«Конечно, такое решение для нас стало неожиданным, ведь аргументы адвокатов Н. Рахимова в процессе слушания были достаточно убедительными. С момента слушания, а это уже более полугода, ни в адрес атлета, ни в адрес федерации не поступало никаких дополнительных запросов и уточнений», – отмечает генеральный секретарь ФТА РК Алдияр Нуралинов. – Стоит отметить, что данный вердикт является решением первой инстанции, поскольку слушание проходило на уровне антидопингового департамента CAS с участием одного арбитра.

ФТА РК придерживается принципа нулевой терпимости к любым проявлениям допинга, однако в этой ситуации есть ряд вопросов и к Международной федерации тяжелой атлетики, и к органам, которые осуществляли допинг-контроль в то время».

Нуралинов подчеркнул, что федерация готова оказать поддержку нашему спортсмену и дальнейшее содействие в апелляции решения антидопингового департамента CAS.

Фото: olympic.kz