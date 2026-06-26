Эстафета чести

Армия
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Четыре поколения семьи Мыналимовых посвятили жизнь служению Родине, а сегодня знамя армейской династии несет курсант Академии Национальной гвардии МВД РК Ералы Жазит.

фото пресс-службы Академии Национальной гвардии МВД РК

Есть семьи, в которых бережно хранят старые фотогра­фии. Есть семьи, где главным наследством становятся дома, книги или ремесло. В семье Мыналимовых из поколения в поколение передают нечто большее – верность долгу, офицерскую честь и готовность служить Родине.

Курсант первого курса Академии Национальной гвардии МВД РК Ералы Жазит (на снимке) учится по специальности «командно-­тактическая связь». Для него выбор военной профессии стал не случайностью, а продолжением семейной истории, которая пишется уже почти восемь десятилетий.

Самая первая глава была написана на полях сражений Великой Отечественной войны. Прадед курсанта Жумабек­ Мыналимов сражался с врагом, проявляя мужество и стойкость.

После войны традицию продолжил его сын Жазит Мыналимов,­ прошедший срочную службу в рядах Советской армии. Следующим звеном в этой крепкой цепи стал отец нынешнего курсанта Аскар Мыналимов. Его профессиональный путь был связан с органами внутренних дел и Национальной гвардией. Он служил в подраз­делениях уголовного розыска, боролся с организованной преступностью, а затем защищал граждан в рядах войск правопорядка. За многолетнюю безупречную службу был удостоен ведомственных наград.

Сегодня Ералы Жазит уверенно идет по дороге, которую когда-то выбрали его предки. В академии он зарекомендовал себя дисциплинированным, ответственным и целеустремленным­ курсантом.

Такие семьи напоминают, что патриотизм начинается не с громких слов, а с личного примера – он передается от отца к сыну, а еще через воспоминания о фронтовых дорогах, армейских буднях и верности присяге.

#Нацгвардия #династия #Ералы Жазит #семья Мыналимовы

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