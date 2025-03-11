Этап Кубка мира по фристайл-могулу в Италии: объявлен состав команды Казахстана

Спорт
20
Дана Аменова
корреспондент

Три спорстмена будут защищать честь РК на соревнованиях

Фото: пресс-служба НОК РК

По информации НОК, в Ливиньо стартует этап Кубка мира по фристайл-могулу. Команду Казахстана на мировом старте представят три спортсмена, сообщает Kazpravda.kz

У мужчин на старт выйдет Павел Колмаков. В женских соревнованиях за медали поборются Анастасия Городко и Юлия Галышева.

Там же добавили, что также в Италии пройдут соревнования по фристайл-акробатике.

Ранее сообщалось, что в Тиране завершился крупный международный турнир по видам борьбы. Результатом выступления сборной Казахстана стали 8 медалей.

#Италия #Кубок мира #команда #состав #фристайл-могул

Популярное

Все
Новый рабочий график: в семи районах ВКО адаптировались к единому часовому поясу
Команда Казахстана по боксу завоевала 27 медалей на молодежном Кубке мира
Жители Жаркента ощутили ночью землетрясение
Грабителя задержали в Астане
Финпирамида в РК под видом кооператива привлекла миллиарды тенге
Часовой пояс в Казахстане: результаты исследования озвучили в правительстве
Олжас Бектенов: Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода
В семи областях Казахстана ввели ограничение движения на дорогах
Бектенов поручил разработать Концепцию создания наукоградов
Катавшийся на тюбинге мальчик попал под колеса авто в Астане
Предпринимателя осудили за неуплату налогов в Шымкенте
Премьер: За шесть лет финансирование науки в РК выросло в 6 раз
В США запустили приложение для самостоятельной депортации мигрантов
Ученые смогут через единое окно получить доступ к мерам господдержки
Сколько дней будут отдыхать на каникулах казахстанские школьники
Стажировки, жилье и гранты: как Казахстан поддерживает молодых ученых
Около тысячи человек эвакуировали в Гватемале
Госслужащих уволили за азартные игры в СКО
Токаев принял нового акима
Профессора QYZPU были награждены орденом «Құрмет»
В МСХ – новое назначение
Мощный циклон угрожает Австралии
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
В центре «Өрлеу» педагоги получают основы цифровой грамотности
Особому городу – особый статус
Путь творчества – путь новаторства
Представлен проект визит-центра в урочище Бозжыра
Шесть лет колонии получил алматинский чиновник за коррупцию
Чтобы техника вовремя вышла на поля
Международный форум Астана-2025 пройдет 29–30 мая
Генассамблея ООН приняла резолюцию об учреждении в Алматы Регионального центра
США прекратили финансирование новых поставок оружия Украине
Чтобы хищения стали невозможными
Сто спасенных жизней
Редких животных поймали фотоловушки в Туркестанской области
Зарплаты казахстанских педагогов выросли: новые доплаты и стимулирующие выплаты
Объединить усилия
Фильм о Туркестане снимет турецкая компания
Время людей труда
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
В стране раскрывается половина киберпреступлений

Читайте также

Команда Казахстана по боксу завоевала 27 медалей на молодеж…
В каких видах будут бороться за медали казахстанцы на следу…
Зейнолла Идрисов завоевал «бронзу» на Кубке мира по спортив…
Оксана Чусовитина в 49 лет победила в этапе Кубка мира по с…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]