Этап Кубка мира по фристайл-могулу в Италии: объявлен состав команды Казахстана

Три спорстмена будут защищать честь РК на соревнованиях

Фото: пресс-служба НОК РК

По информации НОК, в Ливиньо стартует этап Кубка мира по фристайл-могулу. Команду Казахстана на мировом старте представят три спортсмена, сообщает Kazpravda.kz

У мужчин на старт выйдет Павел Колмаков. В женских соревнованиях за медали поборются Анастасия Городко и Юлия Галышева.

Там же добавили, что также в Италии пройдут соревнования по фристайл-акробатике.

Ранее сообщалось, что в Тиране завершился крупный международный турнир по видам борьбы. Результатом выступления сборной Казахстана стали 8 медалей.