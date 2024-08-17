Этапы больших учений Статьи 17 августа 2024 г. 3:33 74 Аяжан Газиз В воинской части 99285 бригады территориальной обороны области Жетысу прошел первый этап тактико-специального учения «Қалқан-2024» фото с сайта Министерства обороны РК Маневры с участием 150 офицеров запаса проходили на территории очистных сооружений, расположенных в Талдыкоргане. Согласно замыслу учения, террористы попытались захватить здание очистных сооружений, чтобы сделать непригодной к употреблению питьевую воду, поступающую в административный центр области. Однако в результате слаженных действий военнообязанных бригады территориальной обороны области атака была отбита, участников штурма пленили. – Специальное тактическое учение военнообязанных проводится в соответствии с законами РК «Об обороне и Вооруженных силах Республики Казахстан» и «О воинской службе и статусе военнослужащих», а также по постановлению акима области «О проведении воинских сборов» в рамках мероприятий по подготовке территориальной обороны области Жетысу, – сказал руководитель областного управления по мобилизационной подготовке Айдар Кибаев на торжественном построении. Следующий этап пройдет с 21 по 30 августа в городе Ушарале Алакольского района с участием 100 офицеров запаса. В соответствии с планом проведения учения будут отработаны разные сценарии специально-тактических учений по выполнению учебно-боевых задач охраны и защиты стратегических объектов. #учения #область Жетысу #Қалқан-2024