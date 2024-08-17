Этапы больших учений

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Аяжан Газиз

В воинской части 99285 бригады территориальной обороны области Жетысу прошел первый этап тактико-специального учения «Қалқан-2024»

фото с сайта Министерства обороны РК

Маневры с участием 150 офицеров запаса проходили на территории очистных сооружений, расположенных в Талдыкоргане. Согласно замыслу учения, террористы попытались захватить здание очистных сооружений, чтобы сделать непригодной к употреблению питьевую воду, поступающую в административный центр области. Однако в результате слаженных действий военнообязанных бригады территориальной обороны области атака была отбита, участников штурма пленили.

– Специальное тактическое учение военнообязанных проводится в соответствии с законами РК «Об обороне и Во­оруженных силах Республики Казахстан» и «О воинской службе и статусе военнослужащих», а также по постановлению акима области «О проведении воинских сборов» в рамках мероприятий по подготовке территориальной обороны области Жетысу, – сказал руководитель областного управления по мобилизационной подготовке Айдар Кибаев на торжественном построении.

Следующий этап пройдет с 21 по 30 августа в городе Уш­арале Алакольского района с учас­тием 100 офицеров запаса. В соответствии с планом проведения учения будут отработаны разные сценарии специально-тактичес­ких учений по выполнению учебно-боевых задач охраны и защиты стратегических объектов.

#учения #область Жетысу #Қалқан-2024

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