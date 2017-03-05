​Это не подводные камни, это рифы

Когда речь заходит об экспортном потенциале Северо-Казахстанской области, прежде всего имеются ввиду возможности агропромышленного комплекса, на долю которого приходится четверть валового регионального продукта. В прошлом году объем сельскохозяйственной продукции составил 416,7 млрд тенге, для сравнения: по итогам 2014 года этот показатель равнялся 283,5 млрд. Рост очевиден и обоснован: как неоднократно подчеркивал Глава государства во время поездок в СКО, при любой ситуации в мире продукты питания всегда будут не только востребованы, но и приобретать все большую ценность. В соответствии с поручениями Президента РК в области ведется диверсификация посевов, все большие площади отводятся под культуры, имеющие повышенный спрос и приносящие высокий доход. Но основным богатством региона, который часто называют главной житницей страны, была и остается пшеница. Североказахстанские аграрии в любых погодных условиях умеют получать стабильно высокие урожаи, отдача гектара у них – самая весомая в республике.
Но теперь и этого мало, в соответствии с требованиями времени ставка делается на отход от сырьевой направленности, реализацию продукции с высокой добавленной стоимостью. В регионе действуют и регулярно вводятся в строй новые перерабатывающие предприятия, в том числе крупные мельничные комплексы, позволяющие получать от местного товара куда большую прибыль. На недавнем отчете перед населением аким СКО Ерик Султанов отмечал: «Ежегодно мы реализуем в страны дальнего и ближнего зарубежья порядка 1,5 миллиона тонн качественного зерна, 250 тысяч тонн муки». География поставок весьма обширна, ведется системный поиск новых рынков сбыта.
Однако в последнее время, по словам директора филиала Национальной палаты предпринимателей (ФНПП) Турара Искакова, экспортеры сталкиваются со все большими трудностями. Сказались, конечно, глобальные кризисные явления, но не только. Если суммировать рассказы практиков, сама собой возникает мысль, что мы несколько наивно подходим к понятию конкурентной борьбы на международном уровне. Повторяем, конечно, постулат, что никто за рубежом нас особо не ждет, а потому следует отвоевывать себе место под солнцем с упором не только на объемы, но преимущественно на качество товара – вот оно все и решит. Между тем первая часть фразы куда как важна, любой партнер заинтересован прежде всего в своей выгоде. В письме на имя директора ФНПП руководители ТОО «Кара яз», «СевЕсильЗерно», «Мамлютский мукомольный комбинат» и другие указывают: основной экспорт муки из Казахстана ведется по пяти направлениям: Афганистан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Иран. Другие направления тоже весьма важны.
Во многих странах для собственного обеспечения рабочих мест и заработка активно развивают мукомольную промышленность. А для поддержки своего производства партнеры принимают меры по ограничению импорта казахстанской муки. Так, в Узбекистане на ее ввоз ввели 15-процентный акцизный налог, в Таджикистане обнулили ввозные пошлины на зерно. Так что теперь североказахстанцам выгоднее отправлять туда только пшеницу, а зарабатывать на ней будут другие. Активно строит мукомольные предприятия Иран. Серьезный импортер североказахстанского зерна – Турция. Свое предпочтение сырью турецкие предприниматели давно объяснили национальной традицией – есть хлеб из муки какого-то особого помола, доступного только им. Хотя североказахстанские мельницы по уровню оборудования способны удовлетворить любой запрос, объяснение принималось как аксиома. Пока при встрече казахстанских и индонезийских деловых кругов не выяснилось, что в той далекой стране прекрасно знают и ценят вкус муки из североказахстанского зерна, импортированной из Турции. Сейчас, говорит Турар Искаков, прорабатывается логистика прямых поставок в Индонезию. Вариантов два: железной дорогой до Владивостока или через Китай – до морских портов.
Рельсы тянутся в обоих направлениях, через СКО проходит Транссибирская магистраль, что всегда упоминается в числе конкурентных преимуществ региона. Однако применительно к нашему случаю это, скорее, подножка. На российской Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД) для наших экспортеров действуют иностранные тарифы – повышенные, естественно. Вот строки из письма, под которым стоят семь подписей, но, согласитесь, могло быть намного больше – все североказахстанские мукомолы находятся в одних условиях: «При подготовке к посевной 2016 года сельхозтоваропроизводители столкнулись с резким ростом цен на запчасти, средства защиты растений, удобрений, электроэнергии, воды. Это повлекло увеличение стоимости продаваемой пшеницы. На сегодня средняя цена пшеницы 4-го класса на внутреннем рынке Казахстана составляет 127 долларов, цена 3-го класса перевалила за 150 долларов. Железнодорожный тариф со станций ЮУЖД до станции Сыры Агаш составляет 40 долларов. Рыночная стоимость одной тонны муки первого сорта DAP Сыры Агаш – 185–190 долларов. Это делает бессмысленным экспорт муки в южном направлении».
Перерабатывающим предприятиям СКО отгрузка со станций ЮУЖД в направлении Грузии или Азербайджана обходится на 5–10 долларов дороже, чем со станций КТЖ. От Петропавловска до станции Смирново путь в 42 километра проделаешь по ЮУЖД, и на нем, говорит менеджер ТОО «СевЕсильЗерно» Евгений Марев, перевоз тонны груза стоит 40 долларов, тогда как дальше, в зоне КТЖ – 30, что подрывает конкурентоспособность товара северян. Но и это бы полбеды. Бешеными назвал он тарифы «родных» поставщиков вагонов: на станции Кондратовка, например, за подачу и передвижение под погрузку надо отдать 300–400 тыс. тенге хоть за один, хоть за десяток вагонов. Его мнение разделяет бухгалтер ТОО «Мамлютский МК» Жанна Усманова: эта статья расходов, по ее словам, самая затратная, по ней предприятие ежемесячно отдает до 10 млн тенге.
К тому же десятикратно увеличились штрафы за простой вагонов, хотя экспортер далеко не всегда знает, когда они прибудут, и сколько времени у него уйдет на оформление документов. Некоторые из них можно получить только в Петропавловске, так что, если предприниматель производит отгрузку в районе Г. Мусрепова, где имеется большая станция, ему придется потратить на поездку в областной центр весь день. И только будний – в выходные, скажем, ветсправку не получишь, так что заранее настраивайся на простой вагонов.
В связи с этим примечательны данные, на основании которых Всемирный банк выводит различные рейтинги: по ним в странах Европы и Центральной Азии на пограничный и таможенный контроль у экспортера уходит 28 часов, в ОЭСР – 12, в Казахстане – 133. Оформление документов там занимает соответственно 27 часов и 3, у нас – 128. Прочие сравнения приводить не станем, все они не в нашу пользу, явно просматривается тенденция: мы с трудом выпускаем экспортера и легко впускаем импортера, тогда как там все с точностью до наоборот.
И в заключение – высказанное в письме мнение мукомолов: «Государственная контрактная корпорация самоустранилась как регулятор рынка и не осуществляет должной поддержки экспортонаправленных предприятий, подняв планку закупочных цен на пшеницу до недосягаемых для мукомолов высот. Высокие железнодорожные тарифы, удорожание энергоносителей, тяжелая логистика негативно сказываются на работе мукомольных предприятий Северного Казахстана».
Так считают руководители предприятий, на которых заняты тысячи человек. Вынужденное в таких условиях сокращение они определяют в 2–3 тыс. рабочих мест.