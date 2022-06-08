"Это нонсенс!": о проблемах с планированием бюджетных расходов снова заявила глава Счетного комитета

Глава Счетного комитета Наталья Годунова вновь констатировала некачественное планирование бюджета администраторами бюджетных программ. Об этом она заявила на пленарном заседании Мажилиса в ходе рассмотрения отчетов об исполнении республиканского бюджета за 2021 год, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"Бюджет снова планируется таким образом, что в течение года по непонятным причинам не хватает средств на текущие расходы. Это нонсенс! Особенно учитывая, что есть бюджет развития. Мы же не планируем капитальный ремонт квартиры, если нам не хватает на оплату коммунальных услуг. Это просто некачественное планирование бюджета администраторами бюджетных программ, Министерством финансов. И потом из Нацфонда государство вынуждено выделять ресурсы на эти текущие расходы. Раздаем из бюджета по 50 миллионов на разработку ПСД по дорогам для увеличения количества проектов, не думая о том, будут ли они обеспечены финансированием в следующем году", – сказала Наталья Годунова.

Кроме того, глава Счетного комитета отметила, что доходы бюджета более чем на треть (36%) вновь сформированы за счет средств Национального фонда.

"Данный показатель остается высоким на протяжении последних трех лет, тогда как очевиден резерв пополнения государственной казны за счет налогового администрирования. К сожалению, и в этом году госаудитом не подтверждены дополнительные поступления, заявленные Комитетом госдоходов за счет улучшения налогового и таможенного администрирования. Мы смогли подтвердить в 1,8 раза меньше, чем было заявлено – 278 из 680 миллиардов", – сказала она.