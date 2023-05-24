"Это саботаж" – депутат Бапи не согласен с названием проекта закона о возврате незаконно приобретенных активов

Фото: пресс-служба Мажилиса

Как напомнил депутат на пленарном заседании Мажилиса, глава государства дал поручение разработать закон о возврате незаконно выведенных активов. Смена названия законопроекта, по его мнению, снизит его эффективность, так как владельцы выведенных активов смогут их узаконить и будут иметь возможность не возвращать в страну.

«Президент Токаев 26 ноября дал поручение Правительству, и тогда речь шла о возврате незаконно именно выведенных активов, а здесь написано «приобретенных активов». И здесь имеется в виду незаконно нажитое имущество. Они всё это легализовали. Считаю, что в ходе обсуждения тему названия закона следует расширить, масштабировать, поскольку здесь должно быть о возврате незаконно выведенных активов (перевод с казахского языка – прим. авт.)», – считает депутат.

Ермурат Бапи также подозревает разработчиков в саботаже поручения главы государства разработать эффективные законы для возврата незаконно выведенных из страны средств.

«Сразу скажу, я думаю, что имел место саботаж заинтересованных групп при выполнении задания Касым-Жомарта Токаева и при подготовке законопроекта. Если мы будем так подходить к закону, мы «завалим» политику президента», – заявил мажилисмен.

Ранее сообщалось, что Мажилис взял в работу проекта закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов».