Этот двор многие путают с детским садом

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Асет Калымов

На радость местным ребятишкам житель Талгара украсил улицу яркими инсталляциями

фото автора

Эта уникальная в своем роде детская игровая площадка находится рядом с центром Талгара, на одной из тупиковых улочек частного жилого сектора. Здесь каждого прохожего встречают Чебурашка, лебеди, Баба-Яга и другие персонажи известных сказок. Настоящими произведениями искусства называют талгарцы яркие арт-объекты, созданные их земляком Анатолием Вершининым.

Мы побывали в гостях у автора красочных инсталляций, преобразившего территорию вокруг своего дома.

– Примерно лет десять назад я начал изготавливать различные поделки и с тех пор не могу остановиться, – улыбается скромный мужчина, любезно встретивший нас у ворот. – В то время появились внуки, решил их развлечь, стал делать фигурки из дерева, металла, пластмассы и других подручных материалов. Так и завертелось.

Со временем коллекция скульп­тур, собранных из вторсырья, расширилась, и Анатолий Борисович решил вынести их на всеобщее обозрение. Проживающие рядом местные жители одобрили инициативу креативного соседа, и теперь обочины небольшого проулка выглядят как полноценная игровая площадка.

Больше всего затее радуются детишки: сюда приходят поиграть ребята не только из окрестных домов, но и близлежащих микро­районов. В основном детвора собирается в выходные дни и во время школьных каникул.

– Смотрите, здесь тупик, машин практически нет, тихо и уютно, – проводит экскурсию мастер. – Но когда приходят дети, становится очень шумно. Зимой заливаем ледовый каток, летом обустраиваем футбольное поле. Я и клюшки хоккейные мастерил, соорудил вон песочницу, турник, качели. Все для детишек, чтобы они не сидели по домам с гаджетами в руках, а развивались физически, общались друг с другом, дышали свежим воздухом!

Действительно, для малышни здесь настоящее раздолье. Можно покататься на карусели и даже поиграть в шашки и шахматы: Анатолий Борисович расчертил для игроков импровизированную шахматную доску.

Интересно, что водитель по специальности дядя Толик, как его все здесь величают, раньше не имел склонности к ремесленничеству. В школьные годы, говорит он, даже простой скворечник на уроках труда не удавалось соорудить. Талант проявился неожиданно в зрелые годы, и сегодня из любой безделушки и бытовых отходов мужчина может сотворить привлекательный арт-объект.

– Вот человечек выглядывает из-за забора, – указывает на него энтузиаст. – Смастерил фигурку, гляжу, скучно ему одному. Рядом пристроил другого со сковородкой в руке. Чуть поодаль на метле примостилась Баба-Яга. И так один за другим все эти персонажи заняли места в нашей оградке и у соседей напротив.

Как мы заметили, основным сырьем для необычных работ служат пластиковые бутылки и старые автопокрышки. Из них изготовлена гордость дяди Толи – красивые миниатюрные пальмы и царевны-лебеди с коронами на головах. На создание одной такой поделки у мастера уходит несколько дней. Как признается талгарский Кулибин, он испытывает огромное удовольствие от самого процесса работы.

– Была у меня еще пара лебедей, но они на юг «улетели», – шутит Анатолий Вершинин. – Кто-то «увел» их со двора, пока нас дома не было. Очень часто думают, что здесь детский сад. Приводили даже детей, путая с частным учреждением, которое находится на соседней улице.

Большинство поделок автор придумал сам, некоторые идеи черпает из Интернета. Креатива и фантазии ему не занимать: совсем скоро коллекцию инсталляций пополнят фигурки дракона и слона.

Недавно прохожие сняли короткий видеоролик про необычный двор и выложили его в Instagram с разрешения Анатолия Борисовича. Пост собрал множество восторженных комментариев талгарцев, предлагавших местным властям взять уникальную площадку за образец благоустройства городских территорий. Приезжали потом телевизионщики, делали сюжет.

– Конечно, мы и соседи рады тому, что наш двор кардинально отличается от других, – подключается к беседе супруга Анатолия Ирина Васильевна. – Благодаря мужу у нас царят красота, чистота и порядок. Дети даже соревнования устраивают, настолько им все здесь нравится. Приходят вместе с родителями, бабушками и дедушками.

До выхода на заслуженный отдых Ирина Вершинина работала музыкальным руководителем в одном из детских садов Талгара. Нынче пенсионерка выращивает в саду цветы: розы, люпины, ирисы, лелейники, лилии и множество других. Вот такое хобби у творчески одаренной семейной пары, создавшей в отдельно взятом дворике красивую игровую площадку и не менее прекрасную оранжерею.

Опрошенные нами соседи Вершининых пожелали им здоровья, успехов и долгих лет. Как отметили талгарцы, побольше бы таких позитивных людей, делающих мир вокруг нас лучше и добрее!

P.S. На обратном пути мы заглянули в гости к еще одному талгарскому Кулибину – Куанышу Мухамеджанову, изготавливающему из вторсырья скульптуры роботов – персонажей известных мультсериалов. Бывший врач-стоматолог превратил свое хобби в бизнес, открыв тематический музей. Об этом – в нашем следую­щем материале.

#дети #досуг #Талгар #Анатолий Вершинин #инсталляции #игровая площадка

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