Европейский телеканал выпустил документальный фильм о Байконуре

Фото: МТС

Франко-немецкий телеканал ARTE представил специальный репортаж, посвященный легендарному космодрому Байконур, его историческому наследию и современному развитию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на нацкомпанию Kazakh Tourism

В центре сюжета – трансформация космической гавани в уникальный технологический и туристский хаб.

Через эксклюзивные интервью с инженерами, космонавтами и отраслевыми экспертами фильм раскрывает масштаб объекта и его значение для будущих поколений.

Съемочная группа телеканала провела масштабную работу в ключевых регионах Казахстана, охватив космическую инфраструктуру и знаковые туристические локации в Астане, Алматы, Кызылорде, Байконуре и поселке Торетам. Полную версию фильма можно посмотреть на официальной платформе.