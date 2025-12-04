В Акорде состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с Президентом Европейского Совета Антониу Коштой, который впервые посещает Казахстан с официальным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства подчеркнул символичность визита, приуроченного к 10-летию Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Казахстан – первая страна в регионе, заключившая подобное историческое соглашение с Европейским Союзом.

– Мы придаем особое значение Вашему визиту. Он является еще одним свидетельством нашей взаимной готовности к дальнейшему расширению всестороннего сотрудничества между Казахстаном и Европейским Союзом. Мы поддерживаем прочное и содержательное партнерство, основанное на взаимном уважении и понимании. Наш политический диалог отличается динамичностью и развивается по многим направлениям, представляющим взаимный интерес. В этой связи я высоко оцениваю результаты заседания Совета сотрудничества «ЕС – Казахстан», состоявшегося несколько дней назад в Брюсселе, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Евросоюз остается крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана.

Двусторонний товарооборот в прошлом году достиг порядка 50 млрд долларов, а совокупный объем инвестиций с 2005 года составил почти 200 млрд долларов. При этом на нашу страну приходится 80% торговли ЕС с Центральной Азией.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил активное присутствие более 4 000 европейских компаний в Казахстане, действующих в сферах энергетики, транспорта, цифровизации и промышленности. Президент также подтвердил приверженность нашей страны дальнейшему поддержанию стабильного и прозрачного инвестиционного климата для европейского бизнеса.

Отдельное внимание Глава государства уделил гуманитарному сотрудничеству. Он выразил благодарность за образовательные программы ЕС, благодаря которым свыше 5 000 казахстанских студентов и преподавателей получили возможность обучаться и проходить стажировки в странах Евросоюза.

Касым-Жомарт Токаев приветствовал достигнутые договоренности о начале подготовки к заключению соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии.

По словам Президента, Казахстан высоко ценит активный диалог ЕС с Центральной Азией в рамках формата С5+ЕС, способствующего продвижению общих интересов в области устойчивого роста и взаимосвязанности.

По его словам, диалог С5+ стал эффективным инструментом для реализации приоритетов регионального развития.

Антониу Кошта выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за теплый прием Он отметил высокую динамику казахско-европейского взаимодействия и заявил о готовности ЕС к дальнейшему углублению всестороннего сотрудничества.

– За последние десять лет Европейский Союз стал для Казахстана крупнейшим торговым партнером и зарубежным инвестором. В то же время Казахстан, который вышел на третье место по поставкам нефти и урана, играет ключевую роль в обеспечении экономической безопасности Европы. Очевидно, что сегодня мы вступаем в новый этап укрепления наших отношений и развития экономических связей, – сказал Президент Европейского Совета.

Антониу Кошта подчеркнул, что Европейский Союз и Казахстан разделяют общее видение мира, опирающееся на приверженность мультилатерализму и международному порядку, в основе которого лежат ценности, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций.

По его словам, именно эти принципы лежат в основе усилий по обеспечению безопасности, стабильности и процветания во всем мире. Как далее отметил Антониу Кошта, сотрудничество со странами Центральной Азии является важным элементом развития и практического продвижения отношений в современном многостороннем мире. В этом контексте он высоко оценил личные усилия Президента Касым-Жомарта Токаева по укреплению мира на Кавказе.

По его мнению, обеспечение безопасности в регионе открывает новые возможности для развития Транскаспийского коридора, который соединит Европу через Кавказ и Черное море. В ходе встречи был рассмотрен широкий спектр вопросов взаимодействия, при этом особое внимание было уделено сотрудничеству в сферах транспорта и логистики, цифровизации, энергетики, критических минералов, сельского хозяйства и других перспективных направлений.