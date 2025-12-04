Евросоюз остается крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана

Президент
154

В Акорде состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с Президентом Европейского Совета Антониу Коштой, который впервые посещает Казахстан с официальным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства подчеркнул символичность визита, приуроченного к 10-летию Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Казахстан – первая страна в регионе, заключившая подобное историческое соглашение с Европейским Союзом.

– Мы придаем особое значение Вашему визиту. Он является еще одним свидетельством нашей взаимной готовности к дальнейшему расширению всестороннего сотрудничества между Казахстаном и Европейским Союзом. Мы поддерживаем прочное и содержательное партнерство, основанное на взаимном уважении и понимании. Наш политический диалог отличается динамичностью и развивается по многим направлениям, представляющим взаимный интерес. В этой связи я высоко оцениваю результаты заседания Совета сотрудничества «ЕС – Казахстан», состоявшегося несколько дней назад в Брюсселе, – сказал Касым-Жомарт Токаев. 

Евросоюз остается крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана.

Двусторонний товарооборот в прошлом году достиг порядка 50 млрд долларов, а совокупный объем инвестиций с 2005 года составил почти 200 млрд долларов. При этом на нашу страну приходится 80% торговли ЕС с Центральной Азией.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил активное присутствие более 4 000 европейских компаний в Казахстане, действующих в сферах энергетики, транспорта, цифровизации и промышленности. Президент также подтвердил приверженность нашей страны дальнейшему поддержанию стабильного и прозрачного инвестиционного климата для европейского бизнеса.

Отдельное внимание Глава государства уделил гуманитарному сотрудничеству. Он выразил благодарность за образовательные программы ЕС, благодаря которым свыше 5 000 казахстанских студентов и преподавателей получили возможность обучаться и проходить стажировки в странах Евросоюза.

Касым-Жомарт Токаев приветствовал достигнутые договоренности о начале подготовки к заключению соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии.

По словам Президента, Казахстан высоко ценит активный диалог ЕС с Центральной Азией в рамках формата С5+ЕС, способствующего продвижению общих интересов в области устойчивого роста и взаимосвязанности.

По его словам, диалог С5+ стал эффективным инструментом для реализации приоритетов регионального развития.

Антониу Кошта выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за теплый прием Он отметил высокую динамику казахско-европейского взаимодействия и заявил о готовности ЕС к дальнейшему углублению всестороннего сотрудничества.

– За последние десять лет Европейский Союз стал для Казахстана крупнейшим торговым партнером и зарубежным инвестором. В то же время Казахстан, который вышел на третье место по поставкам нефти и урана, играет ключевую роль в обеспечении экономической безопасности Европы. Очевидно, что сегодня мы вступаем в новый этап укрепления наших отношений и развития экономических связей, – сказал Президент Европейского Совета.

Антониу Кошта подчеркнул, что Европейский Союз и Казахстан разделяют общее видение мира, опирающееся на приверженность мультилатерализму и международному порядку, в основе которого лежат ценности, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций.

По его словам, именно эти принципы лежат в основе усилий по обеспечению безопасности, стабильности и процветания во всем мире. Как далее отметил Антониу Кошта, сотрудничество со странами Центральной Азии является важным элементом развития и практического продвижения отношений в современном многостороннем мире. В этом контексте он высоко оценил личные усилия Президента Касым-Жомарта Токаева по укреплению мира на Кавказе.

По его мнению, обеспечение безопасности в регионе открывает новые возможности для развития Транскаспийского коридора, который соединит Европу через Кавказ и Черное море. В ходе встречи был рассмотрен широкий спектр вопросов взаимодействия, при этом особое внимание было уделено сотрудничеству в сферах транспорта и логистики, цифровизации, энергетики, критических минералов, сельского хозяйства и других перспективных направлений. 

#Казахстан #президент #Центральная Азия #ЕС

Популярное

Все
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Не только помощь, но и образ жизни
На пороге Нового Казахстана
Стратегия опережающих действий
Правительство отвечает
Казахстан и Корея расширяют рамки программы добровольного выезда
Гигантский осетр из металла
Ушел из жизни основоположник казахстанской школы диалектической логики
Нацелены на расширение партнерства
Не бойтесь проявить себя!
Кошкарата: очистить дно и берега
Устойчивый рост и большие планы
Снижая уровень жестокости
Бензин станет качественней
Вновь обострилась проблема водоснабжения сел
Конструктивный обмен мнениями
Системный подход дает результат
База для повышения конкурентоспособности
«Исцеление» за три сеанса
Сформировать мультимодальный логистический каркас
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
Филиал Челябинского госуниверситета в Костанае будет работать по стандартам Казахстана и России
214 млрд тенге выделят в ближайшие три года на субсидирование внедрения водосберегающих технологий в АПК
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
В Улытау раскрыто 15 фактов кражи скота
Сделать работу сельских акимов эффективной
Различают только по погонам
Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
В основе успеха – кооперация науки и производства
Международный форум поисковых отрядов стран СНГ прошел в Павлодаре
Глава государства принял участие в заседании Совета ОДКБ в узком составе
Атака на КТК наносит ущерб двусторонним отношениям Казахстана и Украины – МИД РК
Отважного школьника наградили за поимку автоугонщика
Урок от чемпионов: знаменитые спортсмены присоединились к антинаркотической акции в Астане
Чтобы тайное стало явным
Началось строительство сталелитейного завода
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане

Читайте также

Глава государства наградил Антониу Кошту орденом «Достық» I…
Президент Европейского Совета прибыл в Астану
В Казахстане законодательно ввели запрет на фонограмму во в…
Президент Европейского Совета приедет в Астану с официальны…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]