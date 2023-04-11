Факты незаконного проведения негласных следственных действий выявила прокуратура

В Казахстане в прошлом году следственным судьям на рассмотрение поступило 34 637 постановлений о проведении негласных следственных действий, из них санкционировано 32 393 постановления, отказано в проведении 2 244, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

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«Причинами для отказа судом в даче санкции стало несоблюдение требований при составлении поручения следователем, отсутствие мотивированного обоснования и нарушение сроков их назначения», – уточнили в ГП.

У органов уголовного преследования за первый квартал этого года выявили многочисленные нарушения при назначении и проведении негласных следственных действий: несоблюдение порядка назначения НСД, отсутствие надлежащих обоснований их проведения, нарушение сроков, незаконное проведение НСД.

«В соответствии с частью 1-1 статьи 240 УПК лицо, в отношении которого проводилось негласное следственное действие, должно быть об этом уведомлено органом досудебного расследования без ознакомления с результатами негласного следственного действия в срок не позднее 6 месяцев с момента вынесения итогового решения по уголовному делу.

При этом лицо, в отношении которого проводились негласные следственные действия, в течение 15 суток с момента уведомления имеет право обратиться в специализированный следственный суд с заявлением о признании проведения соответствующих НСД незаконными и возмещении причиненного ущерба.

Тем не менее в 227 случаях выявлены нарушения указанных требований УПК», – заявили в высшем надзорном органе страны.

По нарушениям Генеральная прокуратура внесла акты прокурорского надзора в адрес органов уголовного преследования.