Прокуратура держит на контроле строительство аэропорта в Аркалыке

В городе Аркалык реализуется проект по строительству терминала и реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На реализацию проекта направлено свыше 20 млрд тенге, из них 5,5 млрд тенге за счет средств, возвращенных государству органами прокуратуры из незаконно приобретенных активов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Костанайской области

Направление возвращённых активов на модернизацию инфраструктуры моногорода и обеспечение регулярного авиасообщения для удаленного региона является наглядным примером их эффективного использования в интересах общества.

Реализация проекта позволит обеспечить возможность оперативного авиасообщения для жителей города Аркалыка, Амангельдинского и Жангельдинского районов со столицей и областным центром, а также создать современный аэровокзальный комплекс, соответствующий развитию экономики моногорода.

Ход реализации проекта, осуществляемого за счет возвращенных активов, находится на контроле прокуратуры Костанайской области, добавили в прокуратуре.