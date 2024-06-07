Фасовщика наркотиков задержали в Усть-Каменогорске

Криминал, Задержания
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Дана Аменова
Корреспондент

В областном центре 21-летний парень распространял запрещенные препараты через интернет-магазин, сообщает Kazpravda.kz   

Фото: Polisia.kz

По информации медиапортала МВД, оперативники изъяли у подозреваемого мефедрон, общим весом около 500 грамм.

«По факту незаконной переработки, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Подозреваемый с санкции суда арестован» – детализировали в правоохранительных органах.

Также в полиции добавили, что с начала года в ВКО выявлено более 60 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, из них 52 факта с целью сбыта. Из незаконного оборота изъято свыше 46 кг различных видов наркотиков.

 

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