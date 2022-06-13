Фермерами страны поддержана идея создания объединения отечественных производителей сельхозтехники

Консорциумом по дороговизне

Вопросы обеспечения аграриев республики сельскохозяйственной техникой были обсуждены на днях в ходе организованного Союзом фермеров Казахстана онлайн-совещания, в котором приняли участие министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, руководители республиканских предприятий сельхозмашиностроения, владельцы аграрных хозяйств, сельские бизнесмены.

Вопросы и ответы

По информации правления Союза фермеров Казахстана, несмотря на позиционирование республики как аграрной страны, собственной сельхозтехники у нас производится крайне мало. Обеспечение агропромышленного комплекса осуществляется в основном за счет импортных поставок.

Из того, что сходит со сборочных линий отечественных машиностроительных заводов, около 76% приходится на сборку тракторов и зерноуборочных комбайнов (15 и 62% соответственно). Все остальное (23%) – навесная техника: плуги, сеялки, культиваторы и рыхлители.

Серьезным вызовом для развития агропромышленного комп­лекса республики стал рост цен на сельскохозяйственные машины. За минувший год они поднялись в среднем на 35–60%.

Причем больше всего подорожал не импорт, а техника, производимая на казахстанских заводах. К примеру, стоимость тракторов Минского тракторного завода поднялась на 35%, а «Кировцев» аналогичного костанайского производителя – на все 100%. Если в 2021 году каждый из них стоил 46,4 млн тенге, то нынче – уже 92 млн.

По словам главы фермерского союза страны Жигули Дайрабаева, основные фонды отечественных предприятий сельхозмашиностроения устарели. Возраст станков, которые в настоящее время все еще эксплуатируются в цехах, превышает 30 лет. Налицо технологическое отставание отечественной машиностроительной отрасли от зарубежных отраслевых компаний.

Серьезными шагами, способными улучшить сложившуюся ситуация в отрасли, могут стать соз­дание консорциума предприя­тий сельхозмашиностроения и дальнейшая централизация некоторых их услуг. Появление такой структуры, по мнению отраслевых экспертов, позволит наладить снабжение фермерских хозяйств запасными частями из единого центра.

Новая схема поставок даст возможность снизить цены на эту продукцию заводов-поставщиков. Кроме того, консорциум сможет взять на себя функции по организации сервиса сельхозтехники в части ее ремонта, а также тестирования новых образцов, прежде чем совершится купля-продажа. Тем самым аграрии будут застрахованы от покупки невыгодных или некачественных моделей полевых машин.

Наконец, на базе консорциума можно будет организовать обучение и повышение квалификации специалистов технического профиля. Союз фермеров выступает также за полную отмену утилизационного сбора.

В ходе онлайн-совещания аграрии республики смогли ознакомиться с точкой зрения на обозначенные проблемы представителей сельскохозяйственного машиностроения.

Как сообщил председатель правления АО «Агромашхолдинг» Андрей Лаврентьев, в 2019 году в Казахстане было соз­дано три машиностроительных кластера, совместные предприя­тия, где нынче ведется сборка сельхозтехники.

При определении модели полевых машин, которые планируется поставить на поток, изучается потребность в ней фермеров. Окончательное решение принимается только после подтверж­дения запросов потребителей.

Что касается повышения стоимости тракторов и комбайнов, то, как пояснил председатель правления, это связано с колебаниями курса валют – китайского юаня и российского рубля. Тенденции удорожания прослеживаются и на аналогичных рынках других стран.

Впрочем, так будет не всегда. Есть тому положительный пример. В минувшем году стои­мость трактора LOVOL скакнула с 13 млн 200 тыс. тенге до 17 млн. Но произошло снижение курса валют – и цена снизилась до 14 млн, то есть приблизилась к исходному уровню. Схожее ценовое послабление ожидает и трактор «Кировец».

Андрей Лаврентьев призвал фермеров более четко обозначать для машиностроителей свои зап­росы на конкретную модель и ее производителя.

Важно также заявлять ценовые параметры: вот сейчас востребованная модель может стоить одну сумму, а фермера устраивает другая цена. Таким образом можно будет избежать неоправданных финансовых вливаний, усилий и затрат металла.

Глава АО «Агромашхолдинг» предложил создать рабочую группу для взаимодействия с фондом «Жасыл даму». Кроме того, пообещал разобраться с конкретными фактами неадекватного, по мнению фермеров, завышения цен на продукцию машиностроителей.

В Казахстане на начало 2022 года насчитывалось 147 тыс. тракторов, 38 тыс. комбайнов, 4 700 посевных комплексов, 77 тыс. сеялок и более 250 тыс. единиц другой прицепной техники. Из всего этого парка сельхозтехники 76% машин и прицепных агрегатов эксплуатируется более 15 лет.

Объемы обновления и поддержки

Согласно информации минист­ра сельского хозяйства Ербола Карашукеева, для обновления парка сельхозтехники ведомст­вом осуществляется ряд государственных программ. В том числе – субсидирование. Примерно 25–30% стоимости приоб­ретаемой фермерами техники в рамках госпрограммы компенсируется из бюджета. Кроме того, исполнительные органы на областном уровне имеют право увеличить эту цифру до 50% по самым востребованным маркам и моделям сельхозмашин и запас­ным частям к ним.

Субсидируется из бюджета 10% ставки вознаграждения лизингового кредита. Есть и другие виды финансовой поддержки отечественных производителей аграрной продукции.

Министр сельского хозяйства отметил, что на протяжении пос­ледних 5 лет отмечается устойчивая динамика роста обновления фермерского машинного парка. И в качестве подтверждения привел следующие цифры. Если в 2017 году показатель модернизации составил 1,9%, то в 2021-м – уже 4,3%, то есть налицо двукратный рост.

В указанные годы аграриями страны было закуплено соответственно 6,5 тыс. и 17,1 тыс. единиц сельхозтехники на 103,2 млрд и 260 млрд тенге.

В 2021 году основной лизинговой компанией страны – АО «Казагролизинг» – профинансирован закуп 7 428 единиц полевых машин на общую сумму 140 млрд тенге. В 2017-м эти показатели составляли 2 376 единиц сельхозтехники и 36,3 млрд тенге соответственно.

Таким образом налицо трехкратный рост объемов. Наибольшим спросом у казахстанских фермеров пользуются модели тракторов «Версатайл», «Беларус» и LOVOL.

В своем выступлении Ербол Карашукеев коснулся проблем технического оснащения агропромышленного комплекса и лизинга. По его словам, в настоя­щее время явно недостаточным следует признать выделение средств из бюджета на льготное лизинговое кредитование.

Программы льготного кредитования техники (под 6–7% годовых) осуществляются через финансовые институты Национального управляющего холдинга «Байтерек» («КазАгроФинанс» и Фонд развития промышленнос­ти). Бюджет льготного кредитования основной лизинговой компании «КазАгроФинанс» ограничен и составляет 120–140 млрд тенге.

При этом с 2013 года данной компании бюджетные средства на развитие льготного кредитования сельхозтехники не выделялись. Аналогичная ситуация наблюдается и с Фондом развития промышленности, осущест­вляющим льготное кредитование самоходной сельхозтехники отечественного производства.

Бюджет программы ежегодно составлял порядка 7 млрд тенге (3,5 млрд тенге бюджетный кредит + 3,5 млрд тенге привлеченные средства). По информации МИИР, в 2021 и 2022 годах предус­мотренные средства в размере ежегодных 3,5 млрд тенге из республиканского бюджета не выделены.

Адекватность цен проверят

При большом спросе со стороны аграриев на приобретение сельхозтехники в лизинг, ограниченность бюджета кредитующих компаний приводит к задержке темпов обновления машинно-тракторного парка. Данная проблема по инициативе Министерства сельского хозяйства рассматривалась на заседании Правительства по антикризисным мерам. По его итогам ряду министерств (МИИР, национальной экономики, экологии, финансов) было поручено рассмотреть вопрос льготного кредитования сельхозтехники за счет средств утильсбора.

В текущем году в сравнении с 2021-м цены казахстанских машиностроительных предприя­тий, специализирующихся на сборке самоходной сельхозтехники, выросли в среднем на 15–30%. Это вызывает жалобы со стороны аграриев и свидетельствует о низком уровне локализации и зависимости от импортируемых машкомплектов.

Наибольшее удорожание кос­нулось самых востребованных моделей техники. К примеру, на тракторы RSM 2375 и RSM 2400 цена выросла на 47–52%, на комбайны ACROS 595+ – на 52%.

В связи с этим аграрное ведомство высказало пожелание услышать от машиностроителей гарантии по поводу мероприятий, направленных на стабилизацию цен и увеличение доли локализации производимой техники, что выступает основным критерием ценообразования.

Правительством дано поручение Агентству по защите и развитию конкуренции проверить обос­нованность цено­образования на сельхозтехнику отечественного производства.

Собственное – не значит второсортное

На этом фоне есть и позитивные моменты. Так, отечественные предприятия, выпускающие навесную и прицепную технику, благодаря высокой доле локализации в период с 2021 по 2022 год смогли избежать резкого роста цен на свою продукцию. Этот показатель составил в среднем 10–15%, что значительно ниже, чем на предприятиях, выпус­кающих самоходную технику. Причем завод ТОО «AZAM-KC» даже понизил стоимость своей продукции (зерносушилки, семя­очистительное оборудование).

Чтобы решить накопившиеся в отрасли проблемы, необходима координация мер ряда министерств, заинтересованных научных организаций и отечественных производителей сельхозтехники. Создается межведомственный научно-технический совет, который будет координировать вопросы развития данной сферы. Одним из приоритетных направлений его работы станет анализ ранее разработанных ТОО «НИИ механизации» (профинансированных в рамках целевого финансирования по линии программы МОН) моделей сельхозтехники, рекомендованных к производству, а также зональных рекомендаций по системам машин.

Необходимо отметить, что только Костанайским филиа­лом НИИ механизации разработано более 40 моделей прицепных агрегатов. Это комбинированные орудия, рыхлители, бороны, подборщики, зерноочистительное оборудование. Только культиваторов и щелевателей – шесть моделей. Все агрегаты имеют конструкторскую документацию и сертифицированы в соответствии с требованиями технических регламентов ЕАЭС.

При этом Костанайским филиалом НИИ механизации уже ведется мелкосерийный выпуск указанных сельхозмашин, пользующихся спросом у земледельцев в северо-западном регионе Казахстана. Фермеры охотно покупают их не только из-за более низкой в сравнении с импортными аналогами стои­мости, но и высокой эффективности, адаптированности к местным почвенно-климатическим условиям.

Водовозы для безводных пастбищ

Свои мнения и предложения по вопросам обеспечения сельхозтехникой высказали фермеры из самых разных регионов Казахстана. В общей парадигме высказываний, в том числе эмоциональных, можно вычленить ряд наиболее острых для аграриев проблем.

Что неудивительно, на первом месте – проблема удорожания техники и запасных частей. Поэтому новые тракторы и комбайны недоступны большей части казахстанских механизаторов. В связи с этим они высказали предложение разрешить закуп образцов сельхозтехники импортного производства б⁄у, то есть бывшей в употреблении. Она на порядок дешевле, да к тому же надежна и еще может послужить местным полям. Эта мера хотя бы на время могла бы снизить остроту сущест­вующей проблемы.

Фермеры также просят Правительство запустить в республике отечественное шинное производство: «переобувка» тракторов за счет импорта нещадно бьет по карману, а то и вовсе недоступна.

Утешением в этой ситуации является тот факт, что к концу нынешнего года в городе Сарани Карагандинской области ожидается запуск шинного производства. Его проектная мощность составит 3–3,5 млн шин в год для сельхозтехники и автомобилей.

Фермер из Атырауской области поделился с коллегами проблемой хозяйств, которые из-за засухи испытывают острую нехватку пастбищ для скота и вынуждены осваивать новые территории. А там нередко отсутствуют водопои. Поэтому нужны водовозы, причем с большим объемом резервуаров на базе грузовых ­КамАЗов. Такая техника должна иметь ряд параллельных функ­ций: перевозить корма, скот, стройматериалы и т. д. Сегодня такие машины не выпус­кают. Почему бы машиностроителям не устранить эту нехватку?

В Казахстане действуют порядка 20 крупных и средних заводов по выпуску сельхозтехники и 80 ремонтно-сервис­ных предприя­тий. Тем не менее имею­щийся ресурс не насытил отечест­венный рынок доступной и качест­венной сельхозтехникой.

По мнению специалистов аграрной отрасли, фермеров-прак­тиков, обеспеченность техникой – решающий фактор развития казахстанского АПК. Поэтому решение имеющихся проблем в данной сфере остается неотложной задачей государства.