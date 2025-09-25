Фермеры Акмолинской области восстанавливают земли в рамках международного проекта

Сельское хозяйство
78
Юлия Полонская
старший корреспондент отдела политики

Специалисты-агрономы уже берут пробы почв

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Фермеры Акмолинской области участвуют в международном проекте по внедрению методов регенеративного сельского хозяйства, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

На территории Казахстана 180 млн га в той или иной степени затронуты опустыниванием, создавая вызовы местным фермерам. Это засоление, водная и ветровая эрозия, а также снижение продуктивности пастбищ. Восстановить 20 тыс. га из них призван проект, который реализуется Казахстанской ассоциацией региональных экологических инициатив Ecojer совместно с таджикским НПО Sharikon Baroi Rushd при поддержке Фонда малых грантов и климатических инноваций (SGCIF), финансируемого правительством Великобритании.

Специалисты-агрономы уже берут пробы почв в Акмолинской области, а первые результаты проекта его участники намерены получить уже в следующем году.

- Проект обучит наших фермеров современным практикам регенеративного сельского хозяйства, направленным на восстановление почвенного плодородия, повышение урожайности и накопление органического углерода в почве, - комментирует менеджер проекта Сырым Нургалиев.

По словам спикера, это один из первых пилотных проектов в Центральной Азии, соединяющий сельское хозяйство с механизмом добровольных углеродных рынков. В результате фермеры смогут не только повышать эффективность хозяйств, но и получать дополнительный доход за счет продажи углеродных кредитов, подтверждающих снижение выбросов парниковых газов или поглощение углерода почвой.

 

#регионы #фермеры #земля

Популярное

Все
Завершить начатое и дать старт новым проектам
Доверительные отношения в бизнес-кругах складываются по крохам
Шахматная дипломатия в действии
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Пешеходы против самокатов
Школьники «примерили» будущие профессии
Сюрприз для солдат
Попался в сеть
ИИ должен служить обществу
Coca-Cola по-шымкентски
Школа – символ перемен
Поиграем в профессии!
В селе Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области проходит выставка «На стыке истории и труда»
Новая архитектура народного представительства
Нужны вера, надежда и любовь
В духе миролюбия, толерантности и диалога
Суд рассмотрел апелляцию Перизат Кайрат и её матери
США перестали принимать посылки из Казахстана
Белый дом распорядился наметить массовые увольнения на случай шатдауна
Театр «Астана Балет» участвует во Всемирном фестивале в Корее
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Уже не молод, но еще не стар: фильм о любви, которая не знает возраста
Imanbek номинирован на музыкальную премию Latin GRAMMY
Диалог будет продолжен
Лесной пожар разгорелся в турецкой Аланье
Новоселье у подножия Хан-Тенгри
Все решится в Астане
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Рост зарплаты госслужащих не будет зависеть от должности – АДГС
Backstreet Boys в Астане: как попасть по билетам на концерт
Наркомания – угроза нации
В работе АЗС Qazaq Oil выявили нарушения при отпуске топлива
Растет интерес к исследованию тюркской цивилизации
Токаев подписал указ о создании Министерства искусственного интеллекта
Skills Enbek: государство «дает удочки и учит ловить рыбу» для всех желающих работать
Торгай возродит дорога
Водные ресурсы на цифровой платформе
Казахстан и Туркменистан договорились о защите и поощрении инвестиций
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане

Читайте также

Пилотный проект по токенизации зерна запустят в Казахстане
На севере и востоке Казахстана ожидается похолодание
Бектенов дал ряд поручений по уборке урожая
Минсельхоз разъяснил ценообразование на говядину

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]