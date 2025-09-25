Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Фермеры Акмолинской области участвуют в международном проекте по внедрению методов регенеративного сельского хозяйства, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

На территории Казахстана 180 млн га в той или иной степени затронуты опустыниванием, создавая вызовы местным фермерам. Это засоление, водная и ветровая эрозия, а также снижение продуктивности пастбищ. Восстановить 20 тыс. га из них призван проект, который реализуется Казахстанской ассоциацией региональных экологических инициатив Ecojer совместно с таджикским НПО Sharikon Baroi Rushd при поддержке Фонда малых грантов и климатических инноваций (SGCIF), финансируемого правительством Великобритании.

Специалисты-агрономы уже берут пробы почв в Акмолинской области, а первые результаты проекта его участники намерены получить уже в следующем году.

- Проект обучит наших фермеров современным практикам регенеративного сельского хозяйства, направленным на восстановление почвенного плодородия, повышение урожайности и накопление органического углерода в почве, - комментирует менеджер проекта Сырым Нургалиев.

По словам спикера, это один из первых пилотных проектов в Центральной Азии, соединяющий сельское хозяйство с механизмом добровольных углеродных рынков. В результате фермеры смогут не только повышать эффективность хозяйств, но и получать дополнительный доход за счет продажи углеродных кредитов, подтверждающих снижение выбросов парниковых газов или поглощение углерода почвой.