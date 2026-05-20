Казахстан намерен нарастить экспорт сельхозпродукции в Испанию

Сельское хозяйство

На полях 93-й Генеральной сессии ВОЗЖ в Париже министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров провел встречу с министром сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании Луисом Планасом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе переговоров главы ведомств обсудили текущее состояние и стратегические перспективы аграрного сотрудничества, а также меры по расширению взаимного товарооборота.

По итогам 2025 года экспорт отечественной сельхозпродукции в Испанию увеличился в два раза. Основную долю в структуре поставок заняли зерновые, овощные бобовые культуры, эфирные масла.

Казахстанская сторона заявила о готовности расширить присутствие на рынке Испании за счет увеличения экспорта зерновых и масличных культур, продукции переработки, кормовой продукции и других видов сельхозтоваров, представляющих взаимный интерес.

Были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере аграрных технологий, ирригации, переработки сельхозпродукции, животноводства, селекции и внедрения современных решений, ветеринарии.

Одним из ключевых драйверов партнерства обозначено инвестиционное взаимодействие. Казахстан заинтересован в реализации совместных проектов с участием испанских компаний, в том числе в создании вертикально интегрированного комплекса по производству мяса с участием ТОО «Big Farm».

Проект предусматривает развитие мясного скотоводства породы «Ангус» на 20 тыс. голов в Ерейментауском районе Акмолинской области. Для реализации проекта выделен земельный участок площадью 70 тыс. га. Общий объем инвестиций составит 132 млн евро, планируется создание 250 рабочих мест.

В свою очередь Луис Планас подтвердил заинтересованность Испании в дальнейшем развитии сотрудничества с Казахстаном в аграрной сфере и отметил значительный потенциал для расширения взаимной торговли и реализации совместных инвестиционных проектов.

Стороны выразили готовность к активному взаимодействию, развитию прямых контактов между профильными ведомствами, бизнес-сообществами и научными организациями двух стран.

#сельское хозяйство #Испания #экспорт

