Фейк о введении единого пособия на детей распространили в соцсетях

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В мессенджерах и социальных сетях в виде голосовых сообщений и видеороликов распространяется ложная информация якобы о введении Минтруда 1 июля 2024 года единого пособия для семей, имеющих детей, в размере 70 тыс. тенге на каждого ребенка. Данная информация является фейком, заявили в ведомстве.

Официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414.

В Минтруда просят доверять информации только из официальных источников, а также напоминают, что распространение ложной информации карается по закону.