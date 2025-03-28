Фигурист Михаил Шайдоров стал третьим на чемпионате мира в США

Спорт
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Первым короткую программу завершил американец Илья Малинин, вторым стал японец Юма Кагияма

Фото: пресс-служба НОК РК

Лидер команды Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров успешно выступил в короткой программе на чемпионате мира в Бостоне (США), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

За свой прокат победитель чемпионата четырех континентов получил от судей 94,77 балла. Этот результат позволил ему занять промежуточное третье место.

Первым короткую программу завершил Илья Малинин (США) - 110,41. Вторым стал японец Юма Кагияма - 107,09.

Произвольная программа состоится в ночь на 30 марта, добавили в НОК.

 

#чемпионат #США #бронза #Михаил Шайдоров #фигурист

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