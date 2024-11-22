Фигурист Михаил Шайдоров стал вторым на Гран-при в Китае

Он успешно выступил в короткой программе

Фото: пресс-служба НОК РК

Лидер команды Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров занял промежуточное второе место на этапе серии Гран-при в Чунцине (Китай), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

От судей Михаил получил 93,21 балла, что позволило ему закрепиться на втором месте.

Лидером после короткой программы стал японец Сюн Сато - 98,75 балла. Третья строчка у француза Адама Сяо Хим Фы - 91,22.

Выступления в произвольной программе состоятся 23 ноября, добавили в НОК.