Фигурист Михаил Шайдоров завоевал бронзу Азиатских игр - 2025

В последний раз Казахстан брал медаль Азиады в этом виде спорта в 2017 году

Фото: пресс-служба НОК РК

Лидер мужской команды Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров занял третье место на Азиатских играх-2025 в Харбине (Китай), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Фигурист в произвольной программе за свой прокат получил 169,26 балла. В сумме он набрал 246,01. Этот результат принес Шайдорову бронзовую медаль.

Победу одержал Ча Джун Хван (Южная Корея) - 281,69. Вторым стал Юма Кагияма (Япония) - 272,76.

Диас Джиренбаев занял девятое место - 186.18.

В последний раз Казахстан брал медаль Азиады в этом виде спорта в 2017 году. Элизабет Турсынбаева отметилась тогда бронзой, добавили в НОК.