Фиктивные счета-фактуры на 571 млн тенге выписал полицейский в Алматинской области

В департаменте Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Алматинской области сообщили, что в отношении заместителя начальника отдела полиции Кербулакского района начато досудебное расследование, передает Kazpravda.kz.

«Антикоррупционной службой Алматинской области начато досудебное расследование в отношении заместителя начальника отдела полиции Кербулакского района, который используя свое служебное положение, в период 2021-2022 гг. зарегистрировал на жителей Алматинской области субъекты малого бизнеса (ИП), в целях выписки счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров на общую сумму 571 млн тенге», − проинфомировали в Антикоре.

В ведомстве отметили, что «ввиду признания вины, процессуальное задержание в отношении указанного лица не производилось».

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в агентстве.