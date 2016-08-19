Культура
Фильм "Бен-Гур" Тимура Бекмамбетова раскритиковали знатоки кино
Две трети кинокритиков нелестно высказались о драме "Бен-Гур" казахстанского кинорежиссера Тимура Бекмамбетова после первых пресс-показов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на "Лента.ру". На агрегаторе рецензий RottenTomatoes ее рейтинг ко времени написания заметки составил 33 процента на основе 62 отзывов.

"Картина нуждается в таких звездах, как Рассел Кроу из "Гладиатора", чтобы обеспечить драматизм. Что такое "Бен-Гур" без величия морали? Не много", – отметил эксперт The New York Times. "В эпоху "Голодных игр" и компьютерной графики масштабность ленты уже не производит такого впечатления, как могла бы раньше", – сказал рецензент Associated Press.

"О чем они вообще думали?" – вопрошает критик The Hollywood Reporter. "И что мы имеем спустя шесть десятилетий? Свежий взгляд на "Бен-Гура" – благородный, апатичный и кастрированный. Даже больше, чем воскресная школа в Южной Дакоте", – отозвался публицист Entertainment Weekly.

Критики, которым понравилась драма, отмечают хорошую игру актера Джека Хьюстона и хвалят авторов за попытку переосмыслить историю, но подчеркивают, что "Бен-Гур" Бекмамбетова все равно не смог приблизиться к оригинальному фильму 1959 года.

Более 600 пользователей сайта-кинокаталога IMDb поставили фильму среднюю оценку 4,7 из 10.

"Бен-Гур" основан на одноименном романе Лью Уоллеса. Сюжет строится вокруг иудейского принца Иуды Бен-Гура, который из-за предательства друга попадает на римские галеры. В это же время в Иудее проповедует Иисус Христос. Книга Уоллеса – одна из самых читаемых в истории американской литературы, ее неоднократно экранизировали. Главные роли в новом "Бен-Гуре" исполнили Джек Хьюстон, Морган Фриман и Назанин Бониади. В прокат фильм выйдет осенью.

Напомним, в кинематографе Тимур Бекмамбетов дебютировал с военной драмой "Пешаварский вальс" (1994), рассказывающей об одном из эпизодов войны в Афганистане.

Кинематографический успех пришел к Бекмамбетову в 2004 году, после выхода на экраны фантастического триллера "Ночной дозор", снятого по одноименному роману Сергея Лукьяненко. Главные роли в картине исполнили Константин Хабенский, Владимир Меньшов и Виктор Вержбицкий. Фильм был показан в России, странах СНГ, Великобритании, США и Германии. В 2005 году вышел его сиквел – "Дневной дозор".

В 2007 году Бекмамбетов выступил режиссером лирической комедии "Ирония судьбы. Продолжение", ставшей одной из самых кассовых российских комедий, – сборы превысили $50 миллионов.

В 2008 году на мировые и российские экраны вышел снятый Бекмамбетовым голливудский боевик "Особо опасен" (Wanted) с Джеймсом Макэвоем, Морганом Фриманом, Константином Хабенским и Анджелиной Джоли в главных ролях.

В канун нового 2011 года в прокат вышла комедия "Елки" с участием Ивана Урганта, Сергея Светлакова. Тимур Бекмамбетов был продюсером и одним из режиссеров картины. За ней последовали еще четыре фильма "елочной" серии, включая исторический фильм "Елки 1914" и комедию для семейной аудитории "Елки лохматые".

В 2012 году в США режиссер снял фильм "Президент Линкольн: Охотник на вампиров" (Abraham Lincoln: Vampire Hunter).

Бекмамбетов является обладателем призов МКФ в Карловых Варах (1994), МКФ авторского фильма в Сан-Ремо (1994), "Зеленое яблоко – золотой листок" (1996 – два), премии "Блокбастер" (2006), а также американской премии CinemaCon (2012).

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