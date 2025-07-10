Фильм «Сабыр» вошёл в число лидеров международной платформы Cineshort

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Cineshort – это международная стриминговая платформа короткометражного кино, где представлены авторские и фестивальные фильмы в различных жанрах. «Сабыр» вошёл в топ рейтинга зрительских оценок, набрав 9,3 балла, и вызвал широкий интерес среди международной аудитории

Фото: МКИ РК

Короткометражный фильм «Сабыр», снятый при поддержке Министерства культуры и информации РК и Государственного центра поддержки национального кино, завоевал признание международной аудитории и стал одним из лидеров рейтинга на мировой платформе короткометражных фильмов Cineshort, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фильм рассказывает трогательную историю второклассника Сабыржана, который не умеет читать и писать. Мама и учителя не могут понять причины его затруднений и часто упрекают ребёнка, не подозревая, что за этим стоит дислексия – специфическое расстройство, требующее особого внимания и понимания.

Картина поднимает важную социальную тему и деликатно обращает внимание зрителей на трудности, с которыми сталкиваются дети в школьной системе.

Режиссёрами фильма выступили Марина Зиберти Дамир Танатов. Проект был высоко оценён как на национальном, так и на международном уровне.

Лента «Сабыр» стала обладателем приза «Лучший фильм» в национальном конкурсе VIII Международного кинофестиваля BAIQONYR, а юный актёр Салих Бейсенбай, исполнивший главную роль, был удостоен награды за «Лучшее исполнение мужской роли».

Кроме того, фильм получил приз за «Лучшую режиссуру» на международном кинофоруме UMUT и был представлен на североамериканской премьере в рамках Peaks Central Asian Film Festival в Торонто, отметили в Минкультуры.

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