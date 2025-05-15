Инновационные решения

По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития, уровень изношенности сетей водопровода и канализации в Казахстане составляет, соответственно, 39 и 55%. Потери воды доходят до 45%. Представьте: почти половина живительной влаги в республике либо теряется, либо загрязняется. Добиться изменения существующей ситуации пытается алматинская компания «Эйкос».

Знакомство с работой отечественной производственной компании, действующей уже 35 лет, началось с завода по выпуску оборудования для очистки воды. Предприятие было основано в далеком 1990 году и успешно работает в сфере рационального использования водных ресурсов, выполнив за прошедшие годы более 1 400 контрактов по очистке, обессоливанию, обеззараживанию промышленных и коммунальных стоков, по обеспечению водоподготовки и получению воды питьевого качества.

Многие разработки заводчан защищены патентами. Уникальность компании состоит в том, что оборудование и технологии для промышленной очистки воды создаются в Казахстане. Но больше всего отраслевых экспертов удивляет другой факт – даже в кризисные годы, когда почти не имелось контрактов, ни один сотрудник завода не был сокращен.

По словам главного инженера предприятия Сергея Золкина, особенность их производства состоит в том, что для каждого заказчика здесь разрабатывается индивидуальная технология очистки воды, исходя из анализа промышленных стоков.

Когда мы слышим словосочетание «очистка воды», то представляем бытовой фильтр, удаляющий ржавчину и взвеси. Но что делать со стоками мясокомбинатов, кожевенных предприятий или фармацевтических фабрик? Перед сбросом такие воды необходимо очистить до нормативных показателей предельно допустимой концентрации (ПДК). Специалисты составляют схему очистки, создают конструкторскую документацию и технологическую карту для выпуска оборудования по фильтрации, опреснению, обеззараживанию.

Существуют физическая, химическая, физико-химическая и биологическая виды очистки воды. К физической относятся фильтрация, осветление, при этом фильтрующей загрузкой могут служить кварцевый песок, цеолит, шунгит, активированный уголь.

Физико-химическая очистка, осуществляемая под воздействием ультрафиолета или гипо­хлорита натрия, уничтожает мик­роорганизмы. Очистка сточных вод в основном осуществляется биологическим методом, когда живые микроорганизмы очищают воду под действием кислорода и окислительных процессов.

Мозговым центром завода является проектно-конструкторский отдел, создавший за прошедшие годы большое чис­ло технических наработок, служащих хорошей основой для воплощения новых проектов. А вообще производство основано на интеллектуальном труде технологов, конструкторов, инженеров, наладчиков и высоко­квалифицированного рабочего персонала.

Как отметил технический директор Андрей Бирюков, многие специалисты ушли на заслуженный отдых, тем не менее они остаются на связи с родным заводом в качестве консультантов. Увы, найти сегодня квалифицированных конструкторов крайне затруднительно.

Заводские цеха расположены на территории площадью в один гектар. Здесь компактно размещены токарно-фрезерный, сварочный, красильный, сборочный цеха, цех электриков, цех группы новой техники. Тут же размещены стенды для опрессовки готового оборудования.

Заходим в светлый и прос­торный электрический цех, где происходит сборка шкафов по управлению всеми процессами очистки воды. Главный энергетик Ильдар Курбанов работает в компании более тридцати лет, и под его руководством здесь трудятся уже целые семейные династии.

– Раньше на сборку шкафа уходила неделя, но теперь, благодаря новым технологиям, – один день, – говорит он.

По желанию заказчика

За 35 лет компания заработала устойчивую репутацию надежного партнера.

– Недавно мы вернулись из Мерке. К нам обратились новые заказчики со словами: хотим такую же станцию, как у соседей! Оказалось, у тех соседей наше оборудование, исправно работающее с 2017 года. Это ли не доказательство качества и надежности? – говорит Сергей Золкин. – Или, бывает, обращаются клиенты из компании, где сменился владелец, а оборудование не работает. Наши специалисты его реанимируют, и оно вновь действует как часы, даже насосы удается запустить спустя несколько лет простоя…

Среди заказчиков заводчан – учебные заведения, санатории, больницы, нефтяные и строи­тельные компании, акиматы малых городов...

Особенно популярны у пот­ребителей модульные станции для очистки разных видов воды, вплоть до коммунальных стоков. Это компактные блоки контейнерного типа, оснащенные автономными системами отоп­ления, освещения, вентиляции и пожарной безопасности. Их проще и дешевле привезти и смонтировать, чем строить капитальные сооружения. При необходимости мощности станции легко нарастить, добавив модули. Важно, что оборудование комплектуется резервными узлами и насосами, это позволяет не останавливать работу при ремонте. В отдаленных районах по желанию заказчика модули оснащаются санузлами и душевыми.

…Подходим к блочно-модульной станции, состоящей из трех модулей очистки – химической, физической и биологической. Они объединены в одной цепочке и рассчитаны на переработку 600 кубометров воды в сутки. Пока сегмент биологической очистки установки представляет собой груду панельных металлоконструкций и коллекторов. Их будет собирать бригада монтажников на объекте в одном из поселков Южно-Казахстанской области.

Сергей Золкин поясняет, что эти станции представляют собой «завод» по производству биобактерий, очищающих воду. Специа­листы компании выращивают их на месте и обучают персонал правильно эксплуатировать установку. Комплексы, выпускаемые компанией, могут очищать от пяти до 5 000 кубометров воды в сутки, поэтому их можно заказывать «на вырост» – с учетом будущего развития и увеличения мощностей.

Обсуждая проблемы отечественных производителей, нельзя не упомянуть о таком факторе, как соседство с Китаем, и возможностях «мировой фабрики». В погоне за низкой ценой заказчики порой выбирают импорт, не учитывая затраты на запуск, обучение, ремонт и обслуживание. Иногда вызов специалиста из-за рубежа обходится в сотни тысяч тенге...

– В Казахстане есть все возможности, чтобы производить качественное оборудование для водоочистки, в том числе свой металл, природные материалы – кварцевый песок, шунгит, активированный уголь. То есть можно использовать местные расходные фильтрующие загрузки, чтобы как можно меньше зависеть от иностранных поставщиков, – говорит Сергей Золкин.

Стоит отметить, что в последние годы в компанию часто обращаются заказчики из ближнего зарубежья, но для того чтобы работать с этими партнерами, необходим сертификат происхождения СТ KZ, а его получение вызывает сложности.

– Поскольку оборудование уникальное и изготавливается под конкретный объект, процесс получения документации становится громоздким. Это сдерживает экспорт, поэтому от нескольких контрактов из Узбекистана уже пришлось отказаться, – говорит технический директор Андрей Бирюков.

Генеральный директор компании Елена Смирнова затронула еще одну проблему. Компания не участвует в тендерах, так как не имеет возможности изготавливать оборудование «в кредит», с высокими ставками по займам и три месяца работать в «минус».

Рассуждая на тему рационального использования воды в мегаполисе, руководство завода подчеркнуло, что они готовы внедрять технологии оборотного водоснабжения. Благо оборудование это недорогое, компактное и уже успешно внедрено на нескольких объектах. К слову, в Алматы уже тестируют снегоплавилки. Почему бы не сделать следующий шаг – очищать и сохранять талую воду, а затем использовать ее для полива?

Очевидно, что в условиях глобального дефицита пресной воды и изношенной инфраструктуры именно отечественные производители способны помочь стране в решении проблем нехватки не только поливной, но и питьевой воды.