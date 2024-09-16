Финал чемпионата мира по программированию состоялся в Астане

Сенат
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Спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев выступил на церемонии открытия финала 48-го чемпионата мира International Collegiate Programming Contest (ICPC), который прошел в столице под эгидой Казахстанской федерации спортивного программирования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты

Фото: Сенат

Приветствуя финалистов престижного мирового первенства, спикер Сената подчеркнул, что цифровизация и IT-сфера являются приоритетом национального уровня. Казахстан сегодня активно инвестирует в подготовку IT-специалистов, развитие университетов, где обучают программированию, оказывая внушительную государственную поддержку.

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев придаёт особое значение вопросам цифровизации, развитию IT, искусственного интеллекта и внедрению инноваций. В Казахстане поддерживаются стартапы и внедряются передовые технологии, у нас создаются IT-хабы и технологические центры. И мы гордимся тем, что на сегодняшнем чемпионате Казахстан представляют пять команд ведущих технических ВУЗов страны», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената также отметил, что программирование – это универсальный язык человечества, который обладает фундаментальным значением для развития различных навыков.

«Спортивное программирование – это не просто соревнование. Это уникальная возможность для развития критического мышления, совершенствования профессиональных навыков, возможность научиться решать сложные задачи и эффективно работать в команде. Эти качества являются фундаментом для успешной карьеры в любой сфере. Фонд ICPC выполняет важную миссию по созданию возможностей для молодых людей по всему миру и в преодолении цифрового неравенства, за что мы искренне благодарны. Убежден, что наше сотрудничество с фондом ICPC будет долгосрочным и плодотворным», – сказал Маулен Ашимбаев, обращаясь к участникам и организаторам чемпионата.

Кроме того, спикер Сената обсудил перспективы дальнейшего развития спортивного программирования в Казахстане с исполнительным директором фонда ICPC Уильямом Паучером. В частности, речь шла о подготовке участников и повышении квалификации и тренеров, необходимой инфраструктуре и материально-техническом оснащении ВУЗов, а также других актуальных вопросах. Со своей стороны Уильям Паучер выразил признательность Маулену Ашимбаеву за поддержку и популяризацию Казахстаном программирования в стране.

Отметим, что International Collegiate Programming Contest (ICPC) – старейший, крупнейший и самый престижный чемпионат по спортивному программированию, который собирает сильнейшие ВУЗы из 110 стран мира. Всего в финале 48-го чемпионата, который проходит с 15 по 20 сентября в Астане, принимают участие 600 программистов со всего мира.

Казахстан в финале чемпионата представляют Nazarbayev University, Международный университет информационных технологий, Astana IT University, Казахстанско-Британский технический университет. Напомним, что ранее команды Международного университета информационных технологий выходили на мировой Финал ICPC World Finals 5 раз и вошли в топ-12 лучших ВУЗов по региону Северной Евразии. В прошлом году на чемпионате мира ICPC наш соотечественник Батыр Сардарбеков завоевал первое «золото» для Казахстана.

#Сенат #Ашимбаев #программирование

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