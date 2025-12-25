Фото: Мирас Сайлауов

Интеллектуальная программа «Азамат», вернувшаяся в эфир в обновлённом формате к 30-летию телеканала «Хабар», завершила сезон и определила победителя, сообщает Kazpravda.kz

В финальной игре встретились команды Атырауского университета имени Халела Досмухамедова и Университета международного бизнеса имени Кенжегали Сагадиева. Тема решающего этапа – «Главный драйвер экономики Казахстана».

В ходе финала команды продемонстрировали высокий уровень подготовки: умение аргументировать собственную позицию, отвечать на доводы оппонентов и выстраивать логически последовательную дискуссию. По итогам напряжённой игры со счётом 3:2 победу одержала команда Атырауского университета имени Халела Досмухамедова, став победителем интеллектуальной программы «Азамат».

Финальную игру оценивало жюри в составе депутата Мажилиса Асхата Аймагамбетова, министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, председателя партии Respublica Айдарбека Ходжаназарова, председателя правления АО «Агентство «Хабар»» Кемелбека Ойшыбаева, а также основателя движения Qazaq Debate Ерболата Мухамеджана.

По итогам проекта поощрительные призы в размере 250 тысяч тенге были вручены Университету имени Шакарима, КазНУ имени аль-Фараби, Казахскому национальному женскому педагогическому университету и Университету Нархоз. Четвёртое место и приз в размере 400 тысяч тенге занял Казахский национальный педагогический университет имени Абая. Третье место и денежный приз в размере 600 тысяч тенге получил Актюбинский региональный университет имени Кудайбергена Жубанова. Второе место и приз в размере 1 млн тенге завоевал Университет международного бизнеса имени Кенжегали Сагадиева. Победителем проекта, обладателем первого места и главного приза в размере 2 млн тенге стал Атырауский университет имени Халела Досмухамедова. Таким образом, общий призовой фонд интеллектуальной программы «Азамат» составил 5 миллионов тенге.

В ходе финала студенты на практике продемонстрировали, что проект «Азамат» – это не формат случайных споров, а пространство, формирующее зрелое мышление, взвешенную речь и ответственную гражданскую позицию молодёжи, неравнодушной к судьбе страны. Здесь аргумент и ответственность, соперничество и рассудительность переплетаются, формируя особую школу лидерства.

Стоит отметить, что интеллектуальная программа «Азамат» впервые вышла в эфир в начале 2000-х годов на телеканале «Хабар» и стала одним из проектов, давших импульс развитию дебатного движения в стране. В обновлённом сезоне в проекте приняли участие 32 университета, отобранные из более чем 100 высших учебных заведений Казахстана. Отметим, что в настоящее время уже стартовал отбор участников второго сезона интеллектуальной программы «Азамат». К участию в новом сезоне приглашаются высшие учебные заведения страны.