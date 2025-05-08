Финансирование по «остаточному принципу» – проблемы ветеринаров озвучила сенатор Булавкина

Сенат
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Поддержать молодых ветеринаров, работающих на селе, предложила депутат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Финансирование по «остаточному принципу», кадровый дефицит, устаревшая инфраструктура и риски для продовольственной безопасности - о проблемах казахстанских ветеринаров в своем депутатском запросе рассказала сенатор Ольга Булавкина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

По словам парламентария, ветеринария напрямую связана с благополучием людей, животных и всей экосистемы. Однако, несмотря на значимость, бюджетных средств на развитие сферы выделяется недостаточно. Особенно непростая ситуация на селе: зарплаты у ветеринаров низкие, условия труда тяжелые, а инфраструктура слабая.

«Низкий уровень выделения бюджетных средств, а также неоднократная передача некоторых функций в области ветеринарии от одного уровня бюджета к другому привели к тому, что в стране 36% ветеринарных станций и 77% ветеринарных пунктов не имеют собственных помещений, а более 70% специальной техники находятся в неудовлетворительном состоянии. В сельских районах зарплаты ветеринаров значительно ниже, чем в городах. Молодые специалисты с высшим образованием получают около 190-230 тыс. тенге. При этом ветеринары часто вынуждены обслуживать десятки населенных пунктов с минимальной инфраструктурой», - отметила Ольга Булавкина.

Кроме того, депутат отметила, что средний возраст сельских ветеринаров приближается к пенсионному. При этом высокий риск
заражения животных, отсутствие социальной поддержки, слабая координация между ветеринарными, медицинскими и экологическими службами усугубляют ситуацию.

Так, сенатор призвала провести анализ эффективности бюджетных вложений в подготовку ветеринаров и выяснить, насколько учебные программы соответствуют потребностям отрасли. Также она предложила модернизировать колледжи, оснастив их современным оборудованием и тренажёрами, чтобы молодые специалисты могли получать качественное образование, не покидая село.

Вместе с тем, сенатор предложила ввести целевые гранты на переподготовку специалистов, создать мобильные ветклиники и повысить стипендии для тех выпускников, которые планируют остаться работать на селе.

#Сенат #проблемы #финансирование #ветеринары

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