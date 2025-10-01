Фото: пресс-служба АФМ

Сотрудники городского Департамента АФМ пресекли деятельность финпирамиды Boxy Wealth, сообщает Kazpravda.kz

Организаторы, позиционируя себя как инвестиционная компания, предлагали вкладчикам высокодоходный заработок под видом просмотра рекламных материалов, обещая доходность от 5% до 10% в сутки, что эквивалентно более 150% в месяц и свыше 1800% в год.

Также предусматривались дивиденды за привлечение новых участников через реферальные ссылки — 10% от вложений каждого нового вкладчика. Приём денег от вкладчиков осуществлялся на банковские карты, оформленные на дроперов, после чего средства переводились на криптокошельки с целью их сокрытия.

«Потерпевшими признаны более 180 граждан, которым причинен ущерб на сумму 230 млн тенге. Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается», — сообщили в АФМ.

Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит добавили в агентстве.