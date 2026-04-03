В Астане проходит XIII Форум машиностроителей Казахстана. Двухдневная программа объединила более тысячи делегатов, включая представителей из более чем 20 стран мира. Ключевой повесткой события, организаторами которого выступили Министерство промышленности и строительства РК и Союз машиностроителей Казахстана, стали вопросы глобальной цифровизации, внедрения робототехники в производство и формирование новой инвестиционной политики отрасли.
С приветственным словом к участникам мероприятия обратился вице-министр промышленности и строительства РК Олжас Сапарбеков. Машиностроение, по его словам, остается одним из ключевых драйверов экономики и формирует до 20% обрабатывающей промышленности.
– По итогам 2025 года отрасль продемонстрировала устойчивую положительную динамику: объем производства вырос ориентировочно на 18 процентов, превысив 5,7 триллиона тенге. Существенный вклад внесли автомобилестроение, железнодорожное и электротехническое машиностроение, – подчеркнул Олжас Сапарбеков.
Глобальные вызовы диктуют новые правила: сегодня на первый план выходят глубокая локализация, трансфер технологий и создание собственной компонентной базы. Главная цель – сделать казахстанскую продукцию конкурентной на внешнем рынке и нарастить экспорт. Эти стратегические задачи стали темой панельной сессии, посвященной исполнению Комплексного плана развития машиностроения, на которой эксперты обсудили вектор дальнейшего роста отрасли и обозначили конкретные меры для качественного рывка.
Казахстан последовательно проводит политику по привлечению инвестиций в обрабатывающий сектор. Государственные меры поддержки, включая налоговые льготы, преференции и развитие индустриальных зон, способствуют росту капиталовложений.
Однако участники дискуссии сошлись во мнении, что финансовые вливания должны подкрепляться технологическим обновлением отрасли. Как отметил модератор сессии депутат Мажилиса Парламента Азат Перуашев, стратегический успех зависит от привлечения партнеров, нацеленных на глубокую кооперацию. Речь идет о полноценном трансфере знаний и технологий: открытии конструкторских и исследовательских центров, локализации сборки сложного оборудования и системной подготовке национальных кадров.
Особое внимание в ходе дискуссии уделено созданию единой промышленной экосистемы и цифровизации производственных процессов. Участники обсудили, как сделать государственную поддержку эффективнее, используя такие рычаги, как долгосрочные и офтейк-контракты. Ключевыми инструментами для наращивания внутристрановой ценности были названы Национальный каталог товаров и Реестр казахстанских товаропроизводителей, которые призваны стать фундаментом для системного импортозамещения.
В ходе сессии лучших работников отрасли наградили нагрудным знаком «Құрметті машина жасаушы» за вклад в развитие машиностроения.
Сегодня, 3 апреля, состоится пленарное заседание с участием Премьер-министра РК Олжаса Бектенова, на котором будут рассмотрены перспективы внедрения роботизации и передовых технологий для дальнейшего развития отрасли.
В международном выставочном центре EXPO продолжается VII Международная выставка Kazakhstan Machinery Fair 2026, объединившая более 280 компаний из 24 стран.