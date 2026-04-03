В Астане проходит XIII Форум машиностроителей Казах­стана. Двухдневная программа объединила более тысячи делегатов, включая представителей из более чем 20 стран мира. Ключевой повесткой события, организаторами которого выступили Министерство промышленности и строительства РК и Союз машиностроителей Казахстана, стали вопросы глобальной цифровизации, внедрения робототехники в производство и формирование новой инвестиционной политики отрасли.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился вице-министр промышленности и строительства РК Олжас Сапарбеков. Машиностроение, по его словам, остается одним из ключевых драйверов экономики и формирует до 20% обрабатывающей промышленности.

– По итогам 2025 года отрасль продемонстрировала устойчивую положительную динамику: объем производства вырос ориентировочно на 18 процентов, превысив 5,7 триллиона тенге. Существенный вклад внесли автомобилестроение, железнодорожное и электротехническое машиностроение, – подчерк­нул Олжас Сапарбеков.

Глобальные вызовы диктуют новые правила: сегодня на первый план выходят глубокая локализация, транс­фер технологий и создание собственной компонентной базы. Главная цель – сделать казахстанскую продукцию конкурентной на внешнем рынке и нарастить экспорт. Эти стратегические задачи стали темой панельной сессии, посвященной исполнению Комплексного плана развития машиностроения, на которой эксперты обсудили вектор дальнейшего роста отрасли и обозначили конкретные меры для качественного рывка.

Казахстан последовательно проводит политику по привлечению инвестиций в обрабатывающий сектор. Государственные меры поддержки, включая налоговые льготы, преференции и развитие индустриальных зон, способствуют росту капиталовложений.

Однако участники дискуссии сошлись во мнении, что финансовые вливания должны подкрепляться технологическим обновлением отрас­ли. Как отметил модератор сессии депутат Мажилиса Парламента Азат Перуашев, стратегический успех зависит от привлечения партнеров, нацеленных на глубокую коо­перацию. Речь идет о полноценном трансфере знаний и технологий: открытии конструкторских и исследовательских центров, локализации сборки сложного оборудования и системной подготовке национальных кадров.

Особое внимание в ходе дискуссии­ уделено созданию единой промышленной экосистемы и цифровизации производственных процессов. Участники обсудили, как сделать государственную поддержку эффективнее, используя такие рычаги, как долгосрочные и офтейк-контракты. Ключевыми инструментами для наращивания внутристрановой ценности были названы Национальный каталог товаров и Реестр казахстанских товаропроизводителей, которые призваны стать фундаментом для системного импортозамещения.

В ходе сессии лучших работников отрасли наградили нагрудным знаком «Құрметті машина жасаушы» за вклад в развитие машиностроения.

Сегодня, 3 апреля, состоится пленарное заседание с участием Премьер-министра РК Олжаса Бектенова, на котором будут рассмотрены перспективы внедрения роботизации и передовых технологий для дальнейшего развития отрасли.

В международном выставочном центре EXPO продолжается VII Международная выставка Kazakhstan Machinery Fair 2026, объединившая более 280 компаний из 24 стран.