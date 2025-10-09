фото автора

Один из самых динамично развивающихся мегаполисов Казахстана­ демонстрирует уверенный рост в сфере малого и среднего бизнеса (МСБ). И существенную роль в этом процессе играет государственная поддержка, оказываемая фондом развития предпринимательства «Даму» – дочерней организацией

АО «НУХ «Байтерек».

В 2025 году фонд «Даму» начал масштабную трансформацию, направленную на повышение эффективности и устойчивости поддержки предпринимателей. При этом, несмотря на структурные изменения, все ключевые механизмы остались – льготное финансирование, субсидирование процентных ставок и гарантирование по займам при недос­таточности залога. Более того, инструмен­ты были модернизированы, чтобы бизнес работал быстрее и эффективнее, способствуя не только количественному, но и качественному росту сектора.

В июне 2025 года стартовала программа льготного кредитования «Өрлеу». По словам директора департамента программного финансирования фонда «Даму» Алишера Аманшаева, она стала альтернативой механизму субсидирования процентной ставки. В рамках программы предприниматели могут получать финансирование под фиксированную ставку 12,6% годовых на срок до 10 лет.

В Шымкенте в рамках «Өрлеу» уже профинансировано 38 проектов на сумму 24,6 млрд тенге. Одним из участников программы стало ТОО «Ак-Су Корпорациясы», специализирующееся на выпуске металлоизделий и строительных материалов. Компания направила заемные средства на модернизацию производства: приобрела оборудование для изготовления сэндвич-панелей, профнастила и сварной сетки.

– Это одна из наших новинок – станок для изготовления сварной сетки, – демонстрирует оборудование главный инженер предприятия Андрей Ткачев. – Сетка применяется при армировании бетона. Спрос на эту продукцию постоянно растет. Наши клиенты – в основном строительные компании – сами подтолкнули нас к расширению ассортимента. Мы гибко подстраиваемся под конъюнктуру рынка.

На предприятии также готовятся к запуску линии по производству сэндвич-панелей. Поддержка со стороны фонда «Даму» позволила закупить семь станков и другое необходимое оборудование.

Пока идет монтаж производственной линии, специалист Константин Архипчук прямо в цехе проводит обучение сотрудников. На новой линии будет занято 10 человек. Ввод производства в эксплуатацию планируется в начале следующего года.

– На протяжении 25 лет работы наше предприятие постоянно обновляет оборудование, – отмечает Андрей Ткачев. – Без этого нельзя. Технологии совершенствуются, появляются новые изделия, растет и меняется спрос. Если не идти в ногу со временем, можно безнадежно отстать.

Проектная мощность комплекса – 1 тыс. кв. м сэндвич-панелей в день. Сегодня южный регион в основном использует панели, ввозимые из Китая и России, но ситуация постепенно изменится после ввода в эксплуатацию новой линии. Запустить ее рассчитывают в начале следующего года.

Так было когда-то и с металлическим профилем, когда южане вынуждены были приобретать импортный строительный материал. Сейчас ТОО «Ак-Су Корпорациясы» выпускает до 50 тыс. погонных метров профнастила в месяц и продолжает наращивать объемы.

– Развитие нашего ТОО напрямую связано с поддержкой фонда «Даму», – считает юрисконсульт предприятия Елена Малынова. – Мы сотрудничаем с ним начиная с 2019 года. Сначала брали кредиты на пополнение оборотных средств, затем на закуп оборудования. В 2024-м получили субсидию: при банковской ставке в 22 процента платили лишь восемь процентов, остальное нам компенсировал фонд. Нынче по «Өрлеу» ТОО «Ак-Су Корпорациясы» получило 100 миллионов тенге на пополнение оборотных средств и 60 миллионов – на оборудование. В целом объем поддерж­ки за пять лет составил примерно 250 миллионов тенге.

В 2025 году по поручению Президента были созданы два гарантийных фонда, что позволило значительно ускорить процесс получения кредитов при нехватке залога. В Шымкенте за девять месяцев года предоставлено 90 гарантий бизнесу на 8,5 млрд тенге, из них 52 – в рамках первого фонда на сумму 5,9 млрд тенге. Большая часть этих проек­тов реализуется в обрабатывающей промышленности и сфере логистики.

Так, примером эффективного использования гарантии стали ремонт и реконструкция детского сада «Сауран», что в микрорайоне Туран. Учреждение получило льготный кредит на 240 млн тенге сроком на семь лет под гарантию фонда «Даму». Это позволило провести капитальный ремонт, расширить здание и увеличить число воспитанников с 75 до 220 человек.

– Сегодня у нас работают 30 воспитателей, есть занятия по хореографии, каратэ, работает логопед, – говорит заведующая детсадом Зауре Онгарова. – Без поддержки «Даму» наше дошкольное учреждение не могло бы развиваться так быстро. Между тем детсад «Сауран» – единственный на весь быстрорастущий микрорайон Туран. Даже представить невозможно, насколько сложно было бы родителям, если бы пришлось возить детей в соседние жилые массивы.

Отдельного внимания заслуживает ТОО «QMP Qazmedpribor» – производитель медицинского оборудования и мебели, действующий с 2012 года. Компания зарекомендовала себя как надежный партнер для медучреждений по всей республике. Основные направления ее деятельности: выпуск хирургических и ортопедических изделий, пос­тавка диагностического оборудования, медицинской мебели и автомобилей скорой помощи.

В ассортименте – дефибрилляторы, стерилизаторы, пульсоксиметры, массажные столы и многое другое. В августе 2025 года ТОО получило льготный заем в одном из банков второго уровня по программе «Өрлеу». Ставка составила 12,6% годовых, что сделало финансирование доступным и эффективным.

Финансовый инструмент фонда «Даму» по субсидированию ставок помогает предпринимателям снижать нагрузку. Только в Шымкенте в 2025 году поддержано 154 проекта с общим объе­мом кредитов 26,7 млрд тенге.

QMP Qazmedpribor это позволило участвовать в масштабной программе модернизации сельского здраво­охранения, в том числе в строительстве и переоснащении объектов ПМСП, включая фельдшерско-акушерские пункты и сельские врачебные амбулатории. Заказчикам уже поставлено около 5 000 единиц медтехники, еще более 100 объектов находятся в ожидании оборудования.

– В Казахстане до сих пор слабо развита сервисная поддержка приобретенной медицинской техники, – считает генеральный директор ТОО «QMP Qazmedpribor» Асель Турганбекова. – Импортеры поставляют оборудование и... исчезают. От них не дождешься ни ремонта, ни запчастей. У нас же есть специальная служба технической поддержки. Инженеры обслуживают пос­тавленную технику даже в отдаленных районах. Это ключевое преимущество компании.

QMP Qazmedpribor в основном работает с государственными медучреж­дениями, поскольку 80% частников предпочитают закупать оборудование, уже бывшее в употреблении.

Среди выпускаемых новинок – автоматические дефибрилляторы с голосовыми инструкциями. Они предназначены для установки в местах массового скопления людей и могут использоваться даже лицами без медицинского образования. Устройство само определяет состояние пострадавшего и дает пошаговые инструкции по реанимации.

На предприятии проходят практику студенты ЮКУ им. Ауэзова по дуальной системе обучения. Один из них, Владимир Блатнер, занимается сборкой и тестированием кардиографов. Он признался, что хотел бы связать свою дальнейшую карьеру с отечественным производством медтехники.

По данным фонда «Даму», с 2010 по 2024 год предприниматели Шымкента, получившие поддержку, создали более 11,7 тыс. рабочих мест и перечислили в бюджет свыше 359 млрд тенге налогов.

– Мы переходим от нерыночных форм помощи к устойчивым инструментам, – подчеркивает Алишер Аманшаев. – «Даму» – не просто деньги, а вклад в региональную экономику и инвестиции в будущее.

Сегодня фонд «Даму» – это больше, чем финансовый институт. Это настоящий партнер бизнеса, движущая сила для МСБ. А Шымкент – яркий пример того, как государственная поддержка превращается в рабочие места, инновации и устойчивый промышленный рост.