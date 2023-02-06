Финпирамида под видом ломбарда "Auto Seller" действовала в Актюбинской области

Как стало известно, финансовая пирамида действовала с марта 2022 года. Сумма материального ущерба составляет свыше 300 млн тенге.

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Организаторы финансовой пирамиды в Актобе промышляли перекупом автомашин, скупая в рассрочку по завышенной цене и продавая дешевле рыночной стоимости. Схему выявили сотрудники Департамента АФМ по Актюбинской области совместно с прокуратурой и ДКНБ региона при содействии ДЭР по городу Астана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Как стало известно, финансовая пирамида под видом ломбарда ТОО "Auto Seller" действовала на территории Актюбинской области с марта 2022 года. Сумма материального ущерба составляет свыше 300 млн тенге.

Работники ломбарда предлагали владельцам автомашин (вне зависимости от регистрационного учета) выкупить их транспорт по завышенным ценам, заключали формальные договоры (нотариально не заверенные) купли-продажи с условием оплаты в рассрочку. Затем автомашины продавали по заниженной цене третьим лицам, а вырученные деньги выплачивали другим владельцам, желающим продать свое имущество.

В ходе обысков по месту юридического адреса ТОО "Auto Seller" были изъяты оргтехника, документация, касающаяся незаконной деятельности, литература религиозного характера, банковские карты.

По решению суда подозреваемые арестованы сроком на два месяца, сообщили в АФМ.

"Уважаемые граждане! Если вам стали известны факты, связанные с финансовой (инвестиционной) пирамидой под видом ломбарда ТОО "Auto Seller", просим сообщить по телефонам доверия: 8 (7172) 708-478, 8 (7132) 975-151", - добавили в агентстве.