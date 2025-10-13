Финпирамида S-Group выманила у жителей Кокшетау около 140 млн тенге

Дана Аменова
специальный корреспондент

Для участия требовалась регистрация на сайте и взнос от 100 долларов США

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Департамента АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры завершили расследование в отношении руководителей структурного подразделения финпирамиды S-Group в Кокшетау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ 

Под предлогом инвестиций в производство и дистрибуцию медицинского каннабиса S-Pharmaceutical и другие проекты организаторы обещали вкладчикам гарантированный доход в размере 5% от суммы взноса за каждого нового привлеченного участника. Для участия требовалась регистрация на сайте и взнос от 100 долларов США.

Отмечается, что одна из подозреваемых ранее являлась участником финпирамид Life Is Good и Finiko, где получила доход, после чего решила использовать аналогичную схему для создания собственного проекта.

«В результате в финансовую пирамиду вовлечено 59 граждан, которые вложили более 136 млн тенге. На деньги вкладчиков подозреваемые приобрели две квартиры в столице с парковочным местом, на которые с санкции суда наложен арест. В отношении трех организаторов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщили в АФМ.

Там же добавили, что иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

#финпирамида #S-Group

