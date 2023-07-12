Нарколабораторию обнаружили в бане в Таразе: задержан россиянин (видео)

Скриншот с видео ДП Жамбылской области

В поле зрения сотрудников управления по противодействию наркопреступности попал 61-летний гражданин России.



При обыске по месту его проживания, в огороде, в покрышке от шины, стражи порядка обнаружили кусты каннабиса. Они же росли в бане, переделанной под фитолабораторию. Непосредственно в доме нашли высушенную марихуану.



Всего изъято 6 кустов каннабиса общим весом 2,4 кг и 113 граммов марихуаны.



«Задержанный дал признательные показания. Начато досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества». Мужчине грозит штраф до 2 тысяч месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам до 600 часов, либо ограничение свободы до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок», – сообщил начальник УПН ДП области подполковник полиции Алим Бажикбаев.