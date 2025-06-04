Праздничные мероприятия, состоявшиеся на побережье Капшагайского водохранилища, вызвали большой интерес среди жителей и гостей Конаева, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото пресс-службы акимата Конаева

Торжества начались с автопробега ретро-машин, украшенных государственными флагами. Проехав по центральным улицам Конаева, колонна направилась к городскому пляжу №5. Здесь настоящим украшением дня стало Flyboard-шоу. Спортсмены эффектно парили над водой с развевающимся государственным флагом в руках, выполняя сложные акробатические трюки. Представление оставило яркие впечатления у пришедших сюда горожан и туристов.

Патриотическая акция «Тұғырлы туым» продолжилась на площадке спортивно-развлекательного комплекса, где проводятся соревнования по автомобильным и мотогонкам. Устроив зрелищное дрифт-шоу, водители гоночных машин выстроили надпись «KZ».

В этот же день молодежные активисты развернули гигантские полотнища Государственного флага сразу на нескольких крупных туристических объектах: Чарынском каньоне, озере Иссык, Кольсайских озерах, в «Городе кочевников».

Акцию поддержали и жильцы многоэтажных комплексов районных центров и городов области, установив десятки голубых полотнищ на балконах квартир.

Как отметили представители общественности, атрибуты Родины олицетворяют историю и вековые традиции народа, служат источником вдохновения и сил на пути к достижению новых высот.