Фонарные столбы на 80 млн тенге спилили воры в Алматы

Культура и общество
123
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Столбы освещения на 80 млн тенге украли в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП города.

Фото: пресс-служба ДП Алматы

Одна из компаний Алматы не досчиталась столбов освещения и заявила об этом в полицию.

«Хорошим подспорьем в раскрытии преступления стали системы видеонаблюдения, где зафиксированы факты неоднократных краж. Только по нашему району установлено более 20 аналогичных эпизодов.

Злоумышленники орудовали поздно ночью. Приезжали на грузовой «ГАЗели», подгоняли арендованный манипулятор, прямо у основания спиливали фонарные столбы и похищали их. Нами изъято свыше 50 украденных столбов, распорядиться ими подозреваемые не успели», – проинформировал начальник управления полиции Алатауского района полковник полиции Есен Искаков.

Задержаны двое мужчин 1991 и 1999 годов рождения. Они водворены в ИВС. Вещественные доказательства изъяты.

#задержание #полиция #Алматы #кража #ДП #столбы

Популярное

Все
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
В лесах области Абай в сентябре распустились весенние цветы
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Более двух тысяч телеграм-каналов, через которые продавались запрещенные вещества, выявили волонтеры
Что в тарелке школяра?
Сытым учиться легче
Не ждать холодов и закупать уголь, пока тепло, призвали городские власти жителей Петропавловска
На ТЭЦ Риддера готовятся к пуско-наладочным работам на котлах среднего давления
Справедливость и открытый диалог
Переход к прямой демократии
В байге – дух народа
Здоровая нация начинается со школы
Тройка, семерка, туз
На встречу с музыкой
Осенью терпеть, чтоб зиму продержаться
...И внеурочный тортик
Давай поговорим!
Распоряжения Главы государства
Лошадиная идиллия
Распоряжение Главы государства
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
На юго-востоке Турции упал метеорит
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Пожар по плану. Как спастись из горящей многоэтажки?
Премьер-Министр Смаилов представил пять новых министров
Реализация новой экономической политики отвечает современным вызовам рынка труда – глава федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин
Марат Ахметжанов освобожден от должности министра МВД РК
Послание народу: что мне понравилось в нем?
Ермек Маржикпаев стал министром туризма и спорта
Токаев провел совещание с руководящим составом МВД РК
Появление звонков в соцсети X анонсировал Илон Маск
Справедливый Казахстан: стратегия и задачи
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Пожарно-тактические учения провели в одном из ЖК в Астане
Казахстанка стала чемпионкой турнира по теннису в Праге
Региональные сельскохозяйственные ярмарки стартовали в Астане
Работа должна быть слаженной и конструктивной – Смаилов
Как выучить язык? Испытано на себе
Телепроект «Қазақшаң қалай, балақай?» помогает родителям
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Муза Каюма Мухамедханова
Как выучить язык и обрести друзей
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Иностранца, находившегося в бегах 15 лет, задержали в Астане
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Вспоминая Александра Руденко
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
За рулем служебного авто и без прав сняли родственника полицейского начальника в Шымкенте
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
За разбойное нападение арестованы граждане Таджикистана в Алматы

Читайте также

Жителей Уральска держали в рабстве в крестьянском хозяйстве
Массовое отравление сотрудников произошло в отеле Rixos в Б…
Опубликован график сельхозярмарок регионов в Астане
BAIQONYR стартовал!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]