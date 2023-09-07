Фонарные столбы на 80 млн тенге спилили воры в Алматы

Столбы освещения на 80 млн тенге украли в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП города.

Фото: пресс-служба ДП Алматы

Одна из компаний Алматы не досчиталась столбов освещения и заявила об этом в полицию.

«Хорошим подспорьем в раскрытии преступления стали системы видеонаблюдения, где зафиксированы факты неоднократных краж. Только по нашему району установлено более 20 аналогичных эпизодов.

Злоумышленники орудовали поздно ночью. Приезжали на грузовой «ГАЗели», подгоняли арендованный манипулятор, прямо у основания спиливали фонарные столбы и похищали их. Нами изъято свыше 50 украденных столбов, распорядиться ими подозреваемые не успели», – проинформировал начальник управления полиции Алатауского района полковник полиции Есен Искаков.

Задержаны двое мужчин 1991 и 1999 годов рождения. Они водворены в ИВС. Вещественные доказательства изъяты.