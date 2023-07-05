13 млн тенге похитила из бюджета сотрудница больницы в Акмолинской области

За хищение бюджетных средств на 7 лет осудили руководителя отдела кадров больницы в Акмолинской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

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3 июля 2023 года Егиндыкольский районный суд за хищение свыше 13 млн тенге из бюджета приговорил к 7 годам лишения свободы руководителя отдела кадров райбольницы.

"Прокуроры установили, что главный врач вместе с руководителем отдела кадров в 2020-2021 годы путем подделки кадровых и финансовых документов формально трудоустроили во вновь образованный инфекционный стационар 7 человек, а незаконно перечисленные бюджетные деньги затем использовали на личные цели", – говорится в сообщении надзорного органа.

Учитывая наличие малолетних детей, суд дал отсрочку на исполнение приговора.

А в отношении главного врача – инициатора хищения – дело расследуется в отдельном производстве.

Приговор не вступил в силу.