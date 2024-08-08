«Формирование новой центральноазиатской идентичности – закономерный процесс» - эксперт

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Фактически, состоялся анонс более углубленной кооперации пяти республик ЦА, который будет иметь принципиальное значение для общего геополитического и геоэкономического будущего.

Одним из ключевых и кардинальных месседжей статьи главы государства стала идея о формировании общей для региона идентичности – центральноазиатского «культурного кода». Учитывая различные исторические факторы, это чрезвычайно смелая и оптимистичная инициатива, которая должна послужить базисом для дальнейших действий в укреплении взаимовыгодного сотрудничества. Тем более, что пакеты документов, призванные ускорить центральноазиатскую интеграцию, подписываются уже сегодня на уровне президентов Казахстана и Узбекистана.

При этом стоит подчеркнуть, что речь идет именно о равноправном и суверенном партнерстве, в котором уважение национальных интересов, обычаев, уникальных культурных особенностей никогда не уйдет на второй план. Общие исторические и генетические корни должны не разобщать, а объединять пять наций вокруг привлекательной идеи экономического роста и благополучия.

Именно исходя из этих принципов мы сумеем не только ускорить наше развитие, но и эффективно решить текущие разногласия, включая приграничные споры, водные дискуссии, энергетические дисбалансы. Призывая все международное сообщество к миру и дипломатии, мы сами постоянно совершенствуем диалог как инструмент достижения целей.

Судя по заявлениям лидеров Центральной Азии, наши страны рассматривают интенсивное сотрудничество как ответ на затянувшуюся глобальную нестабильность. Это то, о чем долго говорилось в экспертном сообществе и сегодня реализуется в ускоренном и наиболее позитивном формате.