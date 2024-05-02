Фрагмент пальца помог раскрыть преступление в области Ұлытау

Благодаря своей внимательности и опыту криминалисту удалось раскрыть убийство, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

В марте этого года в области Ұлытау в камышах был обнаружен труп мужчины. Все тело и одежда сильно обгорели, поэтому опознать его не представлялось возможным. В состав следственно-оперативной группы, выехавшей на место происшествия, вошел криминалист майор полиции Дастан Магзумов.

Внимательно осматривая обгоревшие руки мужчины, он обнаружил сохранившийся фрагмент пальца, который и помог в дальнейшем установить его личность. После этого полицейские смогли выявить круг общения погибшего и выйти на преступников.

Двое подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Стоит отметить, что раскрытие преступлений во многом зависит от качества проведенного криминалистом осмотра места происшествия, выявления и изъятия как можно более широкого спектра следов.

