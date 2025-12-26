Фракция AMANAT в Мажилисе обсудила итоги года и приоритеты работы

181

Депутаты особо отметили, что все поручения Главы государства, предвыборные программы Президента и партии реализуются качественно и в срок

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Итоги уходящего года и приоритеты дальнейшей работы обсудили члены фракции партии AMANAT в Мажилисе. Также были подведены итоги законотворческой деятельности, обозначены ключевые задачи на предстоящий период, включая подготовку к выездам парламентариев в регионы для встреч с избирателями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии

Как отметил в своем выступлении спикер Мажилиса, председатель AMANAT Ерлан Кошанов, в стране происходят исторические изменения, в авангарде которых находится партия. Впервые с участием Президента была успешно проведена диалог-платформа сельских акимов, на которой обсудили важные вопросы по дальнейшему развитию страны.

«Политика Президента является ключевым приоритетом в работе партии. Мы последовательно поддерживаем все Послания, реформы и инициативы Главы государства, потому что за ними стоят государственные интересы, благополучие граждан и устойчивое развитие страны. Именно этим партия и руководствуется в своей деятельности. В рамках текущего созыва из 98 законов, инициированных депутатами, 88 разработаны членами нашей партии. Это означает, что на долю фракции AMANAT приходится 90% всех инициативных законов, рассмотренных в Мажилисе. Этот темп необходимо сохранить и в дальнейшем», – сказал он.

Кроме того, председатель партии подчеркнул, что в ходе законотворческой работы члены фракции внесли свыше 7 100 изменений и поправок. Ими было оглашено 728 депутатских запросов или более половины из всех озвученных в Мажилисе в текущем созыве. Все они направлены на решение наиболее актуальных вопросов, волнующих граждан.

Особое внимание Ерлан Кошанов уделил партийным проектам «Қарызсыз қоғам», «Ауыл аманаты», «Жер аманаты», «Цифрлық қоғам». Все они активно реализуются и помогают миллионам граждан. Депутаты должны усилить свое участие в их реализации и активно разъяснять обществу их прогрессивность.

Также спикер Мажилиса дал поручение ускорить работу по реализации ключевых задач, обозначенных Президентом на диалог-платформе сельских акимов. В частности, о необходимости подготовки предложений по вопросам выборности акимов районов и развитию бюджетов IV уровня. Эти вопросы должны быть детально и публично рассмотрены Республиканским советом по региональному развитию при партии AMANAT.

Кроме того, фракция должна обеспечить скорейшее принятие закона о развитии отдаленных районов и приграничных территорий. Это должен быть системный документ, направленный на устойчивое и комплексное социально-экономическое развитие этих районов.

В завершение собрания председатель партии обозначил перед депутатами ряд задач в связи с предстоящими выездами парламентариев в регионы. В январе следующего года начнутся традиционные встречи депутатов с избирателями. В ходе поездок мажилисмены посетят производственные и социальные объекты, проведут встречи в трудовых коллективах, а также приемы граждан по личным вопросам. Ерлан Кошанов подчеркнул, что такие встречи должны проходить в формате открытого и содержательного диалога, с обсуждением реальных проблем на местах и разъяснением принимаемых законов.

#AMANAT #фракция #итоги года

Популярное

Все
Здесь до сих пор находят останки динозавров
Новые достижения в казахстанском футболе
Объехать всю планету
Дедом Морозом может стать каждый
Помощь без промедления
Курс – на модернизацию ПТО
Даже дедушке нет места
Да будет газ!
«Аламан» обучает любви
Подрастающее поколение – это будущее нашего спорта
Благодаря оптимизации проектных решений
Жизнь с ракеткой в руках
Когда фраза «я рядом» сильнее всех лекарств
Успеть поймать момент
Живая елка и лед
Как Кажымукан Мунайтпасов и Кажытай Шалабаев вписали свои имена в историю
Вкус Нового года
Знаете, каким он парнем был...
Настоящий профессионал
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания «Халық қаһарманы» Бауыржану Момышулы
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Получи и путешествуй
Глава государства предложил создать совместную исследовательскую платформу в сфере устойчивого сельского хозяйства
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Названы лауреаты премии «Еңлікгүл-2025»
Знание и осведомленность – самая надежная защита
В чем сила Павлодарского Прииртышья
Важный выбор студентов
Более 200 млн тенге похитили при ремонте Дома культуры в Жетісу
Впервые в истории
Госслужащим не разрешено заниматься бизнесом – Сенат
Гарант суверенитета, территориальной целостности и безопасности государства
Их подружил Кашгар
«Казахстанская правда» стала победителем проекта «Выбор года»
«Щелкунчик» в джазово-эстрадном стиле
Казахстан приветствует совместный с Японией энергетический проект
Зовет в горы Актас
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Началось строительство сталелитейного завода
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях

Читайте также

Бектенов доложил Токаеву о ходе исполнения его поручений
В Правительстве подвели итоги года в туризме и спорте
В авангарде политических изменений
Академические успехи Казахстана: главные итоги года

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]