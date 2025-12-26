Депутаты особо отметили, что все поручения Главы государства, предвыборные программы Президента и партии реализуются качественно и в срок

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Итоги уходящего года и приоритеты дальнейшей работы обсудили члены фракции партии AMANAT в Мажилисе. Также были подведены итоги законотворческой деятельности, обозначены ключевые задачи на предстоящий период, включая подготовку к выездам парламентариев в регионы для встреч с избирателями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии

Как отметил в своем выступлении спикер Мажилиса, председатель AMANAT Ерлан Кошанов, в стране происходят исторические изменения, в авангарде которых находится партия. Впервые с участием Президента была успешно проведена диалог-платформа сельских акимов, на которой обсудили важные вопросы по дальнейшему развитию страны.

«Политика Президента является ключевым приоритетом в работе партии. Мы последовательно поддерживаем все Послания, реформы и инициативы Главы государства, потому что за ними стоят государственные интересы, благополучие граждан и устойчивое развитие страны. Именно этим партия и руководствуется в своей деятельности. В рамках текущего созыва из 98 законов, инициированных депутатами, 88 разработаны членами нашей партии. Это означает, что на долю фракции AMANAT приходится 90% всех инициативных законов, рассмотренных в Мажилисе. Этот темп необходимо сохранить и в дальнейшем», – сказал он.

Кроме того, председатель партии подчеркнул, что в ходе законотворческой работы члены фракции внесли свыше 7 100 изменений и поправок. Ими было оглашено 728 депутатских запросов или более половины из всех озвученных в Мажилисе в текущем созыве. Все они направлены на решение наиболее актуальных вопросов, волнующих граждан.

Особое внимание Ерлан Кошанов уделил партийным проектам «Қарызсыз қоғам», «Ауыл аманаты», «Жер аманаты», «Цифрлық қоғам». Все они активно реализуются и помогают миллионам граждан. Депутаты должны усилить свое участие в их реализации и активно разъяснять обществу их прогрессивность.

Также спикер Мажилиса дал поручение ускорить работу по реализации ключевых задач, обозначенных Президентом на диалог-платформе сельских акимов. В частности, о необходимости подготовки предложений по вопросам выборности акимов районов и развитию бюджетов IV уровня. Эти вопросы должны быть детально и публично рассмотрены Республиканским советом по региональному развитию при партии AMANAT.

Кроме того, фракция должна обеспечить скорейшее принятие закона о развитии отдаленных районов и приграничных территорий. Это должен быть системный документ, направленный на устойчивое и комплексное социально-экономическое развитие этих районов.

В завершение собрания председатель партии обозначил перед депутатами ряд задач в связи с предстоящими выездами парламентариев в регионы. В январе следующего года начнутся традиционные встречи депутатов с избирателями. В ходе поездок мажилисмены посетят производственные и социальные объекты, проведут встречи в трудовых коллективах, а также приемы граждан по личным вопросам. Ерлан Кошанов подчеркнул, что такие встречи должны проходить в формате открытого и содержательного диалога, с обсуждением реальных проблем на местах и разъяснением принимаемых законов.