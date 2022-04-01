Международная организация Франкофонии создана в 1970-м и сейчас объединяет 21 государство в качестве постоянных членов. Французский язык – пятый в мире, на нем говорит 321 млн человек на пяти континентах.

– Мы можем констатировать, что количество изучающих и говорящих на французском языке растет. Французский является официальным в 29 странах и наи­более изучаемым в мире пос­ле английского. Мы поддерживаем преподавание и изучение французского языка в Казах­стане. В сентябре запустили два пилотных проекта в 25-й школе в Алма­ты и в 17-й школе в Нур-Султане, – отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Казахстане Дидье Канесс на пресс-конференции в СЦК. – Впервые мы открыли в Казахстане двуязычное отделение во Французской международной школе Шарль де Голль-Мирас и в Институте Сорбонна-Казахстан. Это позволяет казахстанским студентам получать образование в области международного права и международных отношений, иметь диплом двойного образца.

По случаю праздника Франкофонии со 2 по 30 апреля посольства Бельгии, Египта, Канады, Ливана, Марокко, Румынии, Франции и Швейцарии в сотрудничестве с казахстанскими французскими альянсами и другими учреждениями организуют многодисциплинарный творческий фестиваль. Главной темой месяца станут языки и культура во всем их богатстве и многообразии.

Откроет сезон Франкофонной весны Неделя франкофонного кино: 21 фильм на французском языке увидят жители Алматы, Караганды, Костаная, Нур-Султана, Усть-Каменогорска и Шымкента. К примеру, Бельгия представит картину «Безумная жизнь» о сложных отношениях матери и сына.

– Этот фильм будет показан во французских альянсах в Шымкенте, Нур-Султане, Алматы. Надеюсь, что он понравится зрителям. В Казахской национальной академии искусств имени Жургенова в Алматы пройдет выставка известных бельгийских комиксов, – рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Бельгии в Казахстане Анри Вантигем.

Музыкальную часть программы представит французский пианист Давид Бисмут. Его концерты в Нур-Султане и Караганде организованы в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Францией и Казахстаном. 22 апреля алматинские меломаны услышат французское джазовое трио «Жереми Тернуа» на площадке международного джазового фестиваля.

Также любителей французского языка и культуры ждут погружение в виртуальную реальность с шлемами VR во французских альянсах Нур-Султана и Алматы, традиционный конкурс франкофонной песни, региональная олимпиада по французскому языку, конференции, творческие встречи.

Чрезвычайные и полномочные послы Арабской Республики Египет Манал Ехия Эльшиннави и Канады Алан Хэмсон отметили, что в этом году исполняется 30 лет дипломатическим отношениям между их странами и Казахстаном.

– Канада надеется на укрепление и расширение сотрудничества с Казахстаном, в том числе через цели организации Франкофонии. Мы рады видеть, что молодые казахстанцы проявляют все больший интерес к изучению французского языка, к знакомству с разнообразием культур франкофонного сообщества. Канада также рада предложить интерес­ные возможности для обучения, – подчеркнул Алан Хэмсон.

По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Марокко в Казахстане Мохаммеда Рашида Маанину, королевство внесло активный вклад в разработку новой цифровой стратегии Франкофонии на 2022–2026 годы. Так что в ближайшем будущем во Франкофонной весне мы непременно увидим что-то совершенно новое.

Подробная программа сезона доступна в социальных сетях посольств и партнерских культурных центров.