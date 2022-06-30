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Французов призвали незамедлительно ограничить энергопотребление
По материалам ИноТВ подготовил Николай Сергеев

Стоп-кран

Каждый француз должен «незамедлительно» ограничить энергопотребление из-за стремительного роста цен, который «угрожает социальной и политической сплоченности и слишком негативно сказывается на покупательской способности семей», цитирует Ouest-France открытое письмо крупнейших энергетических компаний Франции, опубликованное в Journal du Dimanche.

Как отмечает издание, в своем пос­лании руководители Engie, EDF и TotalEnergies напоминают о резком сокращении поставок российского газа на фоне украинского конфликта, а также о проблемах у части европейских производителей электроэнергии.

В связи с этим компании убеждают соотечественников «действовать сообща» и «уменьшить потребление», чтобы «вернуть пространство для маневра», необходимое «для обеспечения будущих пиковых нагрузок и смягчения технических рисков или геополитических потрясений».

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