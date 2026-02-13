Фундамент прогресса: почему культура и образование станут ценностным приоритетом новой Конституции

Конституционная реформа
12
Елнар Берикбаев, руководитель Отдела стратегического анализа КИСИ при Президенте РК

Люди поддерживают реформы тогда, когда видят реальные результаты. Каждому в первую очередь интересно, что изменится лично для него и какую конкретную пользу он получит от конституционной реформы.

В этой статье хотел бы остановиться на занятых в сфере науки и образования, культуры и искусства. Важный сигнал заложен уже в Преамбуле Конституции, где прямо говорится, что государство ориентируется на ценности культуры и образования, науки и инноваций. Таким образом, культура и образование впервые зафиксированы как ценностная основа государства, а не как второстепенная социальная сфера.

Именно рационализм, научный взгляд на природу вещей и явлений становятся движущей силой развития и процветания наций. Сохранение и приумножение культурного наследия страны направляет прогресс, придавая ему устойчивость и не позволяя превратиться в хаос. Потому что культура – это система смыслов, память нации и идентичность.

Когда Конституция прямо опирается на культуру и образование – это признание профессиональной миссии работников культуры, искусства и образования на самом высоком уровне.

В статье 33 проекта Конституции закрепляется право каждого на образование и, что принципиально важно, светский характер образовательной системы.

Светскость образования гарантирует свободу творчества, свободу преподавания и научного поиска. Для музыкальных школ, художественных академий, творческих вузов это означает возможность развиваться без идеологических или религиозных ограничений, внедрять современные методики, экспериментировать, воспитывать свободно мыслящих и креативных людей.

Фактически Конституция признаёт: без культуры и образования невозможно полноценное развитие человека.

Следующий важный момент – статья 40, где говорится об обязанности заботиться о сохранении исторического и культурного наследия. Она подчёркивает, что сохранение культуры – это не частная инициатива, а конституционная ценность и общественная задача.

Значит, труд художника, музыканта, преподавателя – это вклад не только в профессию, но и в устойчивость общества.

Особо отмечу ещё один принципиальный момент – конституционное закрепление защиты интеллектуальной собственности в 23-й статье. Для творческих профессий это критически важно. Авторское право, результаты интеллектуального и художественного труда получают усиленную защиту. Это шаг к тому, чтобы творчество воспринималось не как хобби, а как полноценная профессиональная деятельность, заслуживающая уважения и справедливого вознаграждения.

Если говорить в целом, проект Конституции предлагает новую философию отношения к науке и образованию, культуре и креативной индустрии. Через статьи 1, 33, 40 и положения преамбулы культура и образование признаются стратегическим ресурсом развития человеческого капитала.

На референдуме по проекту новой Конституции нам предстоит сделать стратегический выбор будущего. Ответить на вопрос, каким мы видим наше общество через десятилетия. И если в его основе лежат наука, культура и образование, значит, мы делаем ставку на знания и развитие. Именно такой фундамент создает прочный задел для системного, осмысленного и долгосрочного прогресса страны.

