Фура сгорела на трассе в Актюбинской области
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Грузовиком управлял гражданин Таджикистана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП региона
В правоохранительных органах рассказали о происшествии.
«На автодороге Самара - Шымкент в районе поселка Акжар в движении загорелась грузовая автомашина Mercedes под управлением гражданина Республики Таджикистан. В результате пожара жертв и пострадавших нет», — детализировали в полиции.
Уточняется, что грузовой автомобиль следовал по маршруту Москва - Худжанд с 20 тоннами пищевых приправ.
Причина возгорания выясняется, добавили в ДП.