Фура сгорела на трассе в Актюбинской области

В правоохранительных органах рассказали о происшествии.

«На автодороге Самара - Шымкент в районе поселка Акжар в движении загорелась грузовая автомашина Mercedes под управлением гражданина Республики Таджикистан. В результате пожара жертв и пострадавших нет», — детализировали в полиции.