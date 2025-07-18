Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по Актюбинской области при взаимодействии с Пограничной службой пресек попытку незаконного ввоза в Казахстан вейпов, сообщает Kazpravda.kz

На пограничном пункте пропуска «Жайсан-автомобильный» задержаны два грузовых транспортных средства, следовавших из Российской Федерации. В них обнаружена крупная партия запрещённой продукции, а именно: 13 тысяч электронных систем потребления (вейпов); 2 тысячи единиц жидкости для вейпов; 14 тысяч единиц некурительных табачных изделий.

«По данному факту судом вынесен обвинительный приговор в отношении двух граждан. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев. Транспортные средства, на которых перевозились вейпы, общей стоимостью 26 млн тенге, конфискованы», – говорится в информации.

Там же добавили, что приговор суда не вступил в законную силу.