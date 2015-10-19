Футболисты "Астаны" вылетели в Мадрид на игру с "Атлетико"

Спорт
Ерзат Сергазин
Фото сайта Vesti.kz
Чемпион Казахстана в рамках третьего тура группового этапа самого престижного клубного турнира по футболу проведет матч против гранда европейского футбола – испанского "Атлетико", передает Kazpravda.kz

Казахстанская команда в столицу Испании отправилась 19 октября чартерным рейсом, до места дислокации "Астане" нужно будет лететь около восьми часов, сообщает Vesti.kz. По прилету в Мадрид в планах у подопечных Станимира Стойлова провести тренировку.

В настоящее время у "Атлетико" после двух туров в активе 3 очка, у "Астаны" в графе набранные очки – 1 бал.

В другом матче группы "С" сыграют между собой португальская "Бенфика" и турецкий "Галатасарай".

Напомним, поединок "Астаны" против "Атлетико" состоится в ночь с 21 на 22 октября в 00.45 по времени Астаны на стадионе "Висенте Кальдерон".

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