Габриэль Атталь стал новым премьер-министром Франции

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Буланова Наталия
выпускающий редактор

34-летний соратник Макрона, по мнению многих экспертов, рассматривается им как потенциальный преемник на президентском посту

Фото: Stephanie Lecocq, Reuters

Министр национального просвещения Габриэль Атталь назначен новым премьер-министром Франции. Соответствующий указ подписал президент Эммануэль Макрон, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com.

Атталю 34 года, он - один из ближайших соратников Макрона и, по мнению многих экспертов, рассматривается им как потенциальный преемник на президентском посту.

Элизабет Борн подала в отставку в понедельник. Она возглавляла кабинет министров Франции с мая 2022 года и провела в прошлом году крайне непопулярную пенсионную реформу, вызвавшую многочисленные акции протеста.

#Франция #назначение #премьер-министр #Габриэль Атталь

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