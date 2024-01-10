Габриэль Атталь стал новым премьер-министром Франции
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34-летний соратник Макрона, по мнению многих экспертов, рассматривается им как потенциальный преемник на президентском посту
Министр национального просвещения Габриэль Атталь назначен новым премьер-министром Франции. Соответствующий указ подписал президент Эммануэль Макрон, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com.
Атталю 34 года, он - один из ближайших соратников Макрона и, по мнению многих экспертов, рассматривается им как потенциальный преемник на президентском посту.
Элизабет Борн подала в отставку в понедельник. Она возглавляла кабинет министров Франции с мая 2022 года и провела в прошлом году крайне непопулярную пенсионную реформу, вызвавшую многочисленные акции протеста.