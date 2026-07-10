Гаджеты, ПК и ИИ-инструменты

Иллюзия «умных» наклеек

Маркетинг 2026 года с утра до вечера пытается продать нам красивые цифровые наклейки. Продавцы в магазинах бытовой техники наперебой обещают умные ноутбуки и нейросетевые смартфоны, завышая ценники в полтора раза только за заветную надпись на коробке. Но если сбросить шелуху рекламных лозунгов, выбор техники сегодня сводится к нескольким простым правилам. Читателю не обязательно быть экспертом в технике, чтобы собрать дейст­вительно надежный компьютер или купить функциональный телефон, который не устареет через полгода.

Раньше домашние компьютеры покупали с большим запасом по мощности процессора – с большим запасом по гигагерцам, но сегодня этот параметр отошел на второй план. Главный критерий 2026 года – это способность системы работать без зависаний. Старые процессоры с четырьмя ядрами окончательно ушли в прошлое. Сегодня золотым стандартом для учебы, работы и развлечений стали шестиядерные процессоры уровня AMD Ryzen 5 или Intel Core i5. Они не греются и дают отличную скорость за разумные деньги.

На чем нельзя экономить?

Самая частая ошибка при покупке компьютера сегодня касается видеокарты и оперативной памяти. Запомните: покупать видеокарту с 8 гигабайтами видеопамяти в 2026 году – это выброшенные деньги. Современным программам и играм этого объема просто не хватает, и компьютер начинает жестко тормозить. Для комфортной работы и игр требуется минимум 12, а лучше 16 гигабайт видеопамяти. Оптимальным выбором сегодня являются видеокарты с 12–16 ГБ видеопамяти. Если бюджет позволяет, присмотритесь к моделям уровня GeForce RTX 5060 Ti, GeForce RTX 5070 или Radeon RX 9060 XT, которые закрывают воп­росы по графике и локальным алгоритмам на годы вперед. А если внимательно мониторить спецпредложения и распродажи в крупных магазинах, то за те же деньги вполне реально «поймать» карту классом выше.

То же самое касается оперативной памяти самого компьютера. Для офисной работы и просмот­ра сайтов 16 ГБ еще могут быть достаточными, однако если вы одновременно открываете десятки вкладок браузера, работаете с графикой, видео или активно используете нейросетевые сервисы, разумнее сразу выбрать компьютер с 32 ГБ оперативной памяти. Такой запас позволит системе оставаться быстрой и комфортной еще несколько лет. А в качестве основного диска берите скоростной накопитель SSD объемом не менее 1 терабайта. Он обеспечит быструю загрузку операционной системы, программ и игр. Старые жесткие диски сегодня имеет смысл использовать лишь как дополнительное хранилище для фотографий, видео и других архивных файлов.

Начинка для мобильного помощника

Параллельно с компьютерами развивается и мобильный рынок, где маркетологи пытаются навязать нам отдельные категории портативных ИИ-гаджетов. Не стоит поддаваться на рекламный шум и покупать отдельные ИИ-гаджеты вроде громко разрекламированных брошей-проекторов, зажимов на одежду или умных кулонов без экранов. Разработчики обещали, что эти приборы заменят телефоны, но в реальной жизни они оказались медленными, неудобными и абсолютно бесполезными. Все необходимые функции уже умеют выполнять обычные смартфоны.

В 2026 году умные программы научились работать прямо внутри телефона без подключения к Интернету. Но чтобы смартфон не зависал, напомню еще раз, ему требуется хороший запас оперативной памяти – минимум 12, а еще лучше 16 гигабайт. В магазине обязательно уточняйте этот параметр: если оперативной памяти меньше, умные функции просто не смогут работать плавно. Также обращайте внимание на наличие современного нейропроцессора в свежих чипах Snapdragon, Dimensity или Apple. Этот небольшой блок позволяет прямо на лету переводить иностранные разговоры, мгновенно вырезать объекты с фотографий и улучшать звук даже без Сети.

Арсенал без лишнего шума

При этом обычным пользователям совершенно не нужно скачивать десятки разных программ и платить за них деньги. Для решения большинства ежедневных задач достаточно четырех понятных инструментов.

Для написания обычных текстов, писем, поиска идей и бытовых вопросов идеально подходят ассистенты ChatGPT и Gemini. Их базовых бесплатных возможностей с запасом хватит абсолютному большинству пользователей: они отлично понимают живую речь, принимают голосовые команды и умеют работать с файлами. Если же нужно прочитать и разложить по полочкам длинный отчет или сложный договор на сотню страниц, лучше задействовать сервис Claude – он выдает самый грамотный, логичный и «человечный» текст. А покупать платные подписки на эти сервисы имеет смысл только в том случае, если вы работаете с большими объемами документов ежедневно.

Если вы хотите найти точные факты в Интернете без рекламы и мусорных сайтов, вместо обычного поиска используйте Perplexity. Он сам изучит веб-страницы и даст короткий ответ со ссылками на источники. А для создания картинок и оформления по простому описанию лучшими остаются сервисы Midjourney и Ideogram. При этом стоит помнить: ни один сервис сегодня не является лучшим абсолютно во всем. У каждого свои сильные стороны, поэтому выбирать стоит исходя из собственных задач.

Главный вывод прост: технологии должны работать на человека, а не человек на них. Не стоит слепо бежать за самыми дорогими ценниками в магазинах. Правильно собранный системный блок и разумно выбранный смартфон прослужат вам долгие годы, а три-четыре правильных сервиса сэкономят сотни часов нудной работы.