Гаджеты, ПК и ИИ-инструменты

Статьи,Инновации
Абзал Камбар

Практический гид для тех, кто не хочет переплачивать за маркетинг

сгенерировано Grok по замыслу автора

Иллюзия «умных» наклеек

Маркетинг 2026 года с утра до вечера пытается продать нам красивые цифровые наклейки. Продавцы в магазинах бытовой техники наперебой обещают умные ноутбуки и нейросетевые смартфоны, завышая ценники в полтора раза только за заветную надпись на коробке. Но если сбросить шелуху рекламных лозунгов, выбор техники сегодня сводится к нескольким простым правилам. Читателю не обязательно быть экспертом в технике, чтобы собрать дейст­вительно надежный компьютер или купить функциональный телефон, который не устареет через полгода.

Раньше домашние компьютеры покупали с большим запасом по мощности процессора – с большим запасом по гигагерцам, но сегодня этот параметр отошел на второй план. Главный критерий 2026 года – это способность системы работать без зависаний. Старые процессоры с четырьмя ядрами окончательно ушли в прошлое. Сегодня золотым стандартом для учебы, работы и развлечений стали шестиядерные процессоры уровня AMD Ryzen 5 или Intel Core i5. Они не греются и дают отличную скорость за разумные деньги.

На чем нельзя экономить?

Самая частая ошибка при покупке компьютера сегодня касается видеокарты и оперативной памяти. Запомните: покупать видеокарту с 8 гигабайтами видеопамяти в 2026 году – это выброшенные деньги. Современным программам и играм этого объема просто не хватает, и компьютер начинает жестко тормозить. Для комфортной работы и игр требуется минимум 12, а лучше 16 гигабайт видеопамяти. Оптимальным выбором сегодня являются видеокарты с 12–16 ГБ видеопамяти. Если бюджет позволяет, присмотритесь к моделям уровня GeForce RTX 5060 Ti, GeForce RTX 5070 или Radeon RX 9060 XT, которые закрывают воп­росы по графике и локальным алгоритмам на годы вперед. А если внимательно мониторить спецпредложения и распродажи в крупных магазинах, то за те же деньги вполне реально «поймать» карту классом выше.

То же самое касается оперативной памяти самого компьютера. Для офисной работы и просмот­ра сайтов 16 ГБ еще могут быть достаточными, однако если вы одновременно открываете десятки вкладок браузера, работаете с графикой, видео или активно используете нейросетевые сервисы, разумнее сразу выбрать компьютер с 32 ГБ оперативной памяти. Такой запас позволит системе оставаться быстрой и комфортной еще несколько лет. А в качестве основного диска берите скоростной накопитель SSD объемом не менее 1 терабайта. Он обеспечит быструю загрузку операционной системы, программ и игр. Старые жесткие диски сегодня имеет смысл использовать лишь как дополнительное хранилище для фотографий, видео и других архивных файлов.

Начинка для мобильного помощника

Параллельно с компьютерами развивается и мобильный рынок, где маркетологи пытаются навязать нам отдельные категории портативных ИИ-гаджетов. Не стоит поддаваться на рекламный шум и покупать отдельные ИИ-гаджеты вроде громко разрекламированных брошей-проекторов, зажимов на одежду или умных кулонов без экранов. Разработчики обещали, что эти приборы заменят телефоны, но в реальной жизни они оказались медленными, неудобными и абсолютно бесполезными. Все необходимые функции уже умеют выполнять обычные смартфоны.

В 2026 году умные программы научились работать прямо внутри телефона без подключения к Интернету. Но чтобы смартфон не зависал, напомню еще раз, ему требуется хороший запас оперативной памяти – минимум 12, а еще лучше 16 гигабайт. В магазине обязательно уточняйте этот параметр: если оперативной памяти меньше, умные функции просто не смогут работать плавно. Также обращайте внимание на наличие современного нейропроцессора в свежих чипах Snapdragon, Dimensity или Apple. Этот небольшой блок позволяет прямо на лету переводить иностранные разговоры, мгновенно вырезать объекты с фотографий и улучшать звук даже без Сети.

Арсенал без лишнего шума

При этом обычным пользователям совершенно не нужно скачивать десятки разных программ и платить за них деньги. Для решения большинства ежедневных задач достаточно четырех понятных инструментов.

Для написания обычных текстов, писем, поиска идей и бытовых вопросов идеально подходят ассистенты ChatGPT и Gemini. Их базовых бесплатных возможностей с запасом хватит абсолютному большинству пользователей: они отлично понимают живую речь, принимают голосовые команды и умеют работать с файлами. Если же нужно прочитать и разложить по полочкам длинный отчет или сложный договор на сотню страниц, лучше задействовать сервис Claude – он выдает самый грамотный, логичный и «человечный» текст. А покупать платные подписки на эти сервисы имеет смысл только в том случае, если вы работаете с большими объемами документов ежедневно.

Если вы хотите найти точные факты в Интернете без рекламы и мусорных сайтов, вместо обычного поиска используйте Perplexity. Он сам изучит веб-страницы и даст короткий ответ со ссылками на источники. А для создания картинок и оформления по простому описанию лучшими остаются сервисы Midjourney и Ideogram. При этом стоит помнить: ни один сервис сегодня не является лучшим абсолютно во всем. У каждого свои сильные стороны, поэтому выбирать стоит исходя из собственных задач.

Главный вывод прост: технологии должны работать на человека, а не человек на них. Не стоит слепо бежать за самыми дорогими ценниками в магазинах. Правильно собранный системный блок и разумно выбранный смартфон прослужат вам долгие годы, а три-четыре правильных сервиса сэкономят сотни часов нудной работы.

#цифровизация #инновации #технологии #ИИ #гаджеты

Популярное

Все
Ставка на транспарентность, цифровизацию и доступность
Медпункт рядом с домом
С чего начинается Родина...
Мировой опыт – в помощь исследователям
Кто может проводить опросы
Символы времени и традиций
Марафон казахского кино
Томирис: далекая и близкая
«Сказки Заилийского Алатау»
Золотой столп просвещения
Стартовал юбилейный сезон проекта «Тіл керуені»
Глобальная мобилизация ради системных изменений
Формируется институциональная культура, соответствующая вызовам XXI века
Степной Ушарал меняется
Ради торжества справедливости
Нет результата? Смените методику!
Тайна Көктемір
Хорошо в солнечном «Балдаурене»!
Поет Ишим в многоголосье!
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о совместном управлении и рациональном использовании трансграничных водных объектов
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Золотой овертайм в Семее
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национального университета спорта
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Беларуси
Основа государственности и общественного согласия
Для спасателей открыли современный фитнес-центр в Астане
В МЧС напомнили казахстанцам правила безопасности при угрозе селя
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Новые объекты военной инфраструктуры открыли в Актюбинской области
Документы по конституционной реформе переданы в Архив Президента
Перезагрузка «Астаны»
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой с ощутимостью в Таразе
Политические партии Казахстана заявили о готовности к избирательной кампании
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Алжира
Новая конфигурация партий: чего ждать от избирательной кампании в Курултай
Этностиль обретает все большую популярность
Объединить физиков и лириков
Полный производственный цикл
Семинар для партий
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Указ Президента Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Плюс один новый завод в Казахстане
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы

Читайте также

Лето пахнет малиной
Стремление к вершине
От петроглифов до процессоров
Язык Абая стал родным

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]