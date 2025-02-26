Гарант согласия и стабильности

АНК
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Лилия Сыздыкова

В Астане открылась выставка, посвященная 30-летию Ассамблеи народа Казахстана

фото Игоря Бургандинова

Выставка, организованная АНК совместно с Президентским центром УДП РК, получила название «Ассамблея народа Казахстана: 30 лет единства и согласия». Она рассказывает об этапах становления уникального института и вкладе АНК в укрепление единства и согласия в полиэтничном казахстанском обществе.

В открытии выставки приняли участие члены Ассамблеи народа Казахстана, депутаты Парламента РК, представители этнокультурных объединений, государственных органов, зарубежные дипломаты.

Как отметил заместитель председателя Ассамблеи народа ­Казахстана – заведующий Сек­ретариатом АНК Админис­трации Президента РК Марат ­Азильханов, нынешний год для АНК особенный. В рамках юбилея во всех регионах страны проходят различные мероприя­тия, цель которых – показать достижения структуры за три десятилетия.

Всего в течение года пройдут более 400 мероприятий, и открывшаяся в Президентском центре в Астане выставка – одно из них.

– Ассамблея народа Казахстана стала гарантом межэтнического согласия и стабильности. Ассамб­лея – это пример успешного меж­этнического взаимодействия, признанный на международном уровне. Мировое сообщество высоко оценивает казахстанскую модель согласия и стабильности, рассматривая ее, как пример мирного сосуществования и взаимного уважения. Это наше общее достижение – достижение народа, который ценит дружбу, единство и взаимопонимание. Наша главная задача – сохранить и передать эти ценности будущим поколениям, – подчеркнул Марат Азильханов.

Директор Президентского центра РК Бакытжан Темирболат также подчеркнул, что сегодня Ассамблея стала подлинным символом казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия, которую можно выразить формулой «Единство в многообразии».

– Благодаря ей у нас в стране созданы широкие возможности для развития культуры, языков, традиций всех проживающих в Казахстане этносов, – отметил он. – Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на XXXII сессии АНК, отметил: «Казахстан – это большая сплоченная нация, можно сказать, команда, в которой каждый этнос вносит свой бесценный вклад в укрепление дружбы, гармонии и согласия». В рамках нашей нынешней выставки мы постарались отразить основные страницы славной летописи Ассамблеи народа Казахстана и в целом истории нашей страны сквозь призму меж­этнических отношений.

В свою очередь депутат Сената Парламента РК Алтынбек Нухулы рассказал об истории становления и развития Ассамб­леи народа Казахстана.

На выставке представлено около 100 экспонатов из архивного, библио­течного и музейного фондов Президентского центра РК. Экспозиция поделена на две час­ти – «История развития Ассамблеи народа Казахстана» и «Гарант межэтнического и общенационального согласия», которые предлагают наиболее полный, систематизированный комплекс материалов, позволяю­щих проследить расцвет идеи Ассамблеи как важного достижения Независимости нашей страны.

#выставка #АНК #30-летие #Ассамб­лея народа Казахстана

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