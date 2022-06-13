Газ подвели... Завозим уголь?

Из-за того, что в ряде проектов по газификации не предусмотрена разводка, многие сельские семьи не могут подключиться к газопроводу.

Почему районные акиматы который год «забывают» про поручение акима региона включать в проекты по газификации строительство внутрипоселковых газовых сетей, чтобы максимально снизить финансовую нагрузку на сельчан, на днях разбирались участники аппаратного совещания в областном акимате.

По данным областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, доля обеспеченности природным газом населения региона составляет 99,3%. В настоящее время Уральск и город областного подчинения Аксай полностью переведены на природный газ. Также газифицированы все 12 райцентров. Из 416 сельских населенных пунктов области на сегодня «голубое» топ­ливо подведено в 341 село.

В текущем году планируется обеспечить природным газом 27 сел в четырех районах с населением 3,3 тыс. человек. На эти цели из республиканского бюджета выделено свыше 518,9 млн тенге, ожидается софинансирование из местного бюджета в размере более 496,6 млн тенге. При завершении объектов доля обеспеченности природным газом сельского населения области составит 88,5%, а региона в целом – 99,8%.

В частности, нынче газ подведут к трем селам района Байтерек, по четыре села газифицируют в Жангалинском и Теректинском районах и 16 сел – в Казталовском районе.

– В пяти проектах по газоснабжению 16 сельских населенных пунктов Казталовского района и одного СНП в районе Байтерек предусмотрено строительство внутрипоселковых сетей. Подключение домов к природному газу ориентировочно составит 200–240 тысяч тенге. В четырех селах Жангалинского района акиматом отдельно разработан проект по подключению к газу социальных объектов, – доложил исполняющий обязанности начальника областного управления энергетики и ЖКХ Миржан Нуртазиев. – А вот в проектах газификации сел Теректинского района строительство внутрипоселковых газопроводов не предусмотрено. В связи с чем подключение домов обойдется дороже. Считаем, районному акимату необходимо организовать разработку отдельной ПСД.

В 2020 году природный газ подвели к 10 селам Теректинского района с населением более 3 тыс. человек. Но из 1 102 домов только 535 (или 49%) подключены к газу.

В 2021 году природный газ подведен к 10 селам области с населением около 2 тыс. человек. Из них по четырем селам Казталовского района газификация составила 85%, по шести селам района Байтерек – 54%. В числе основных причин столь невысоких показателей – отсутствие финансовой возможности у сельчан самостоя­тельно подключить свои дома.

По словам акима Теректинского района Тлека Габдушева, сейчас подключение дома к газопроводу в среднем обходится в 650–700 тыс. тенге, включая наружные и внут­ренние работы, а также оборудование.

– Это предложение подрядчиков. Мы привлекаем несколько фирм для снижения цены, но считаем необходимым разработать отдельную проектно-сметную документацию на строительство внутрипоселковых сетей. С подключением этих четырех сел газификация в районе составит 99,6%. Негазифицированными останутся два села, где нет соц­объектов и мало домов, – сказал аким района.

Как отметил аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев, есть села, где подключение к газу составляет менее 30%.

– Когда анализировали проблему в 2020 году, я акимам всех районов поручил при разработке проектов по газоснабжению учитывать не только строительство газопровода до села, но и к каж­дому сельскому дому. Основная цель – помочь сельчанам, снизив стоимость подключения к газу для населения. К примеру, на сегодня село Шоптыкуль на 28% газифицировано, Долинное – на 46% из-за того, что подключение домов в проекте не предусматривалось. Будем разбираться, почему не все акимы районов исполнили поручение.

Также глава региона поручил уполномоченному ведомству проверить, нет ли нечестной конкуренции при осуществлении проектов газификации.

В области остаются негазифицированными 48 сел. На сегодня готовится проектно-сметная документация по трем из них с общей численностью населения около 300 человек.

В селах, подключенных к газу, негазифицированными остаются 47 социальных объектов. На сегодня проекты по ним разработаны. Необходимо финансирование в размере 854 млн 433 тыс. тенге.